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Campus de Goiabeiras

Ufes fica sem energia pela terceira vez em menos de um mês

Em nota, a Ufes explicou que a EDP Escelsa está realizando uma manobra na rede elétrica da região de Jardim da Penha

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 19:51
Ufes de Goiabeiras também ficou sem energia na última segunda (13) Crédito: Kaique Dias
Por conta de serviços da EDP na rede elétrica, a energia foi suspensa no campus de Goiabeiras nesta sexta-feira (17). O motivo da manutenção foi um acidente em que um carro bateu em um poste que ficou danificado na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Esta é a terceira vez em menos de um mês em que o campus fica sem energia.
Em nota publicada no site da universidade, a instituição explica que a EDP Escelsa está realizando uma manobra na rede elétrica da região de Jardim da Penha, a fim de providenciar a troca do poste e que, em função dessa operação, o campus ficou sem energia.
A Administração Central da Ufes informou, ainda, que os setores de cada curso devem decidir manter ou suspender as atividades administrativa e acadêmicas.
Nas ocasiões anteriores, em que o campus também ficou sem energia, os motivos foram uma tentativa de roubo de cabos e a quebra de uma peça na subestação.
 
O ACIDENTE
Um carro bateu em um poste e capotou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (17).
Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando colidiu com o canteiro central e o poste, perto do viaduto, antes de chegar à Ponte da Passagem. Em seguida, capotou e parou em um outro canteiro em frente a uma das entradas da Ufes.
O carro, um Honda Civic 2006, ficou bastante destruído. Dentro dele haviam garrafas de bebida alcoólica. Uma faixa da avenida ficou interditada.
Garrafa de bebida alcoólica dentro de carro que bateu em poste na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Caíque Verli

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