Ufes fica sem energia pela terceira vez em menos de um mês

Por conta de serviços da EDP na rede elétrica, a energia foi suspensa no campus de Goiabeiras nesta sexta-feira (17). O motivo da manutenção foi um acidente em que um carro bateu em um poste que ficou danificado na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Esta é a terceira vez em menos de um mês em que o campus fica sem energia.
Em nota publicada no site da universidade, a instituição explica que a EDP Escelsa está realizando uma manobra na rede elétrica da região de Jardim da Penha, a fim de providenciar a troca do poste e que, em função dessa operação, o campus ficou sem energia.
A Administração Central da Ufes informou, ainda, que os setores de cada curso devem decidir manter ou suspender as atividades administrativa e acadêmicas.
Nas ocasiões anteriores, em que o campus também ficou sem energia, os motivos foram uma tentativa de roubo de cabos e a quebra de uma peça na subestação.
O ACIDENTE
Um carro bateu em um poste e capotou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (17).
Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando colidiu com o canteiro central e o poste, perto do viaduto, antes de chegar à Ponte da Passagem. Em seguida, capotou e parou em um outro canteiro em frente a uma das entradas da Ufes.
O carro, um Honda Civic 2006, ficou bastante destruído. Dentro dele haviam garrafas de bebida alcoólica. Uma faixa da avenida ficou interditada.