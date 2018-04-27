Ufes fecha prédio e chama PF para fazer perícia após festa

Crédito: Ricardo Medeiros

Uma festa clandestina do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) levou à interdição do prédio onde acontece as aulas da graduação, o Cemuni III, no campus de Goiabeiras, em Vitória. Segundo a Ufes, a Polícia Federal foi acionada para realizar um perícia no local que ficou com vidros de janelas quebrados. Uma maçaneta de uma das portas também ficou destruída depois do evento.

O evento aconteceu na última terça-feira (24), como informou a universidade, por meio de nota, sem autorização da pela Prefeitura Universitária. Isso contraria uma resolução do Conselho Universitário que regulamenta a realização de festas, confraternizações e eventos nos campi da universidade.

Ainda segundo a nota, quando o porteiro foi fechar o prédio, por volta de 20 horas, os estudantes teriam impedido. Ele acionou o vigilante de plantão, que, por sua vez, alertou os alunos sobre a necessidade da festa ser encerrada, mas eles não acataram a orientação.

O vigilante deixou o local para evitar confronto. Segundo a Ufes, não há informação de agressões entre os vigilantes e estudantes.

A Ufes acionou a Polícia Federal que realizou a perícia na quarta-feira (25). O prédio ficou fechado naquele dia, reabrindo somente na quinta-feira (26). Segundo a universidade, foi identificado que os vidros de duas janelas e a maçaneta de uma das portas do prédio foram quebrados.

No entanto, um estudante do curso, que preferiu não se identificar, contou que uma das versões que têm circulado sobre o caso é de que os próprios seguranças da Universidade teriam quebrado os vidros e a maçaneta para incriminar os alunos.

Procurada, a Polícia Federal informou que o laudo da perícia ainda não está pronto.

CALOURADA

Ainda segundo o aluno que conversou com o Gazeta Online, o evento foi a calourada do curso de Arquitetura, que acontece todo ano como uma forma de recepcionar os novos alunos que foram aprovados no processo seletivo.

É uma tradição que a calourada aconteça no prédio da Arquitetura e a festa é organizada pelos alunos. Ninguém viu o que aconteceu com as janelas, a gente acha que os vigilantes fizeram isso para incriminar os alunos. Mas são só especulações.

Após a reabertura do prédio na quinta-feira (26), o aluno contou que os estudantes do curso fizeram um mutirão de limpeza.

PROVIDÊNCIAS

A Gerência de Segurança e Logística da Prefeitura Universitária está buscando identificar os alunos que coordenaram a festa a fim de adotar as providências necessárias.

Segundo a Resolução 45/2016, em eventos não autorizados, a Prefeitura Universitária ordena a imediata suspensão dos atos preparatórios ou, se iniciado o evento, a sua imediata interrupção. O descumprimento da ordem pode acarretar sanções disciplinares a serem adotadas no âmbito da Ufes para a responsabilização dos organizadores.