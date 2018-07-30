Ufes: despesa com segurança cai quase pela metade

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem sido palco de assaltos e até de estupro no campus de Goiabeiras, o que tem assustado estudantes, professores e servidores. Por outro lado, os gastos na área de segurança caíram quase pela metade. A despesa da instituição na área reduziu em 48,5% de um ano para o outro.
Em 2017 foram investidos R$ 3,7 milhões, enquanto que em 2016 foram R$ 7,2 milhões, segundo dados do Tesouro Gerencial, do governo federal, e elaborados pela Associação Contas Abertas. Os valores não foram corrigidos pela inflação. São gastos de custeio, ou seja, não obrigatórios.
Os dados são divididos em vigilância ostensiva e vigilância ostensiva monitorada, mas, segundo o economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, ambos podem englobar pagamento de empresas de vigilância e investimentos, como a compra de veículos para ronda, equipamentos de segurança, por exemplo.
Assim sendo, em um determinado ano eventualmente as despesas podem ser maiores em decorrência da aquisição de itens de investimentos, pontua.
Aumento
Neste ano, até junho, o gasto com segurança foi maior do que em todo 2017. Houve um aumento de 8%: se naquele ano a universidade desembolsou R$ 3,7 milhões, em 2018 já foram despendidos R$ 4 milhões.
No entanto, isso ainda não está sendo sentido por quem passa pela universidade, que está registrando casos de assaltos e até de estupro. Em junho, duas alunas foram assaltadas e mantidas reféns por um bandido armado dentro de uma sala de aula da instituição, em Goiabeiras, Vitória. No mesmo mês um homem foi vítima de abuso sexual no campus.
O estudante de Filosofia William Carlin Acosta, de 23 anos, acredita que tem aumentado a sensação de insegurança, principalmente no período noturno. A falta de servidores de segurança universitária é um problema juntamente com a falta de iluminação. O campus sofre um descaso no período noturno, a vida acadêmica ocorre durante o dia. O despovoamento nesse período contribui para a sensação de insegurança, disse.
Para reforçar a segurança, a universidade firmou um convênio com a Polícia Militar nos quatro campi universitários. Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, Alegre, no Sul, e São Mateus, no Norte, contarão com a atuação de 120 militares da reserva.
Atualmente, a universidade conta com guardas patrimoniais e vigilantes terceirizados que possuem porte de arma. Eles serão, gradativamente, substituídos pelos policiais, o que deve gerar uma economia de 30% nos gastos com segurança.