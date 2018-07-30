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Ufes: despesa com segurança cai quase pela metade

Alunos e servidores se sentem inseguros e temem violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 00:55

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 00:55

Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem sido palco de assaltos e até de estupro no campus de Goiabeiras, o que tem assustado estudantes, professores e servidores. Por outro lado, os gastos na área de segurança caíram quase pela metade. A despesa da instituição na área reduziu em 48,5% de um ano para o outro.
Em 2017 foram investidos R$ 3,7 milhões, enquanto que em 2016 foram R$ 7,2 milhões, segundo dados do Tesouro Gerencial, do governo federal, e elaborados pela Associação Contas Abertas. Os valores não foram corrigidos pela inflação. São gastos de custeio, ou seja, não obrigatórios.
Os dados são divididos em vigilância ostensiva e vigilância ostensiva monitorada, mas, segundo o economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, ambos podem englobar pagamento de empresas de vigilância e investimentos, como a compra de veículos para ronda, equipamentos de segurança, por exemplo.
Assim sendo, em um determinado ano eventualmente as despesas podem ser maiores em decorrência da aquisição de itens de investimentos, pontua.
Aumento
Neste ano, até junho, o gasto com segurança foi maior do que em todo 2017. Houve um aumento de 8%: se naquele ano a universidade desembolsou R$ 3,7 milhões, em 2018 já foram despendidos R$ 4 milhões.
No entanto, isso ainda não está sendo sentido por quem passa pela universidade, que está registrando casos de assaltos e até de estupro. Em junho, duas alunas foram assaltadas e mantidas reféns por um bandido armado dentro de uma sala de aula da instituição, em Goiabeiras, Vitória. No mesmo mês um homem foi vítima de abuso sexual no campus.
O estudante de Filosofia William Carlin Acosta, de 23 anos, acredita que tem aumentado a sensação de insegurança, principalmente no período noturno. A falta de servidores de segurança universitária é um problema juntamente com a falta de iluminação. O campus sofre um descaso no período noturno, a vida acadêmica ocorre durante o dia. O despovoamento nesse período contribui para a sensação de insegurança, disse.
Para reforçar a segurança, a universidade firmou um convênio com a Polícia Militar nos quatro campi universitários. Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, Alegre, no Sul, e São Mateus, no Norte, contarão com a atuação de 120 militares da reserva.
Atualmente, a universidade conta com guardas patrimoniais e vigilantes terceirizados que possuem porte de arma. Eles serão, gradativamente, substituídos pelos policiais, o que deve gerar uma economia de 30% nos gastos com segurança.

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