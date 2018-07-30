Ufes contesta dados e diz que gasta menos com servidores

Apesar dos dados do Tesouro Gerencial, do governo federal, apontarem o contrário, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) afirmou que gasta menos do que a média nacional em despesas com pessoal.
Por nota, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan) da Ufes disse que esse gasto corresponde a 76% do orçamento global da instituição. O Tesouro Gerencial, entretanto, mostra que são 84%.
Com a porcentagem apresentada pela universidade, a proporção seria inferior à média nacional de gastos com pessoal do conjunto das universidades federais, que é de 81,7%.
A Proplan informa ainda que, com base na Lei Orçamentária de 2018, mais de 50% das universidades federais gastam mais que a Ufes (em termos proporcionais) com despesa de pessoal, e 25% gastam menos.
Entretanto, a Ufes confirmou que, nos últimos dois anos, o gasto com custeio (manutenção, contas de luz, limpeza e bolsas entre outros) diminuiu, enquanto o gasto com servidores ativos e inativos aumentou.
Segurança
Sobre os gastos com segurança, que caíram quase pela metade na comparação de 2016 para 2017, a Ufes informou, por nota, que o quantitativo de recursos relativos à área diminuiu porque a universidade mudou a metodologia utilizada.
A instituição passou a investir em ações de inteligência, tais como videomonitoramento, criação de aplicativo de segurança, guardas motorizados e integração com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
A Pró-Reitoria enfatiza ainda que essa redução do valor do recurso não significa redução da segurança, mas aumento do investimento em inteligência, pontua.
Apesar dos dados do Tesouro Gerencial apontarem que nos últimos dois anos os gastos com segurança na universidade foram na ordem de R$ 3 e R$ 4 milhões, a Ufes diz que, atualmente, a despesa com essa área gira em torno de R$ 12,4 milhões anuais.
Isso inclui vigilância motorizada, armada, patrimonial e sistema de videomonitoramento.
O economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, explica que, além dos dados de vigilância ostensiva e monitorada, que estão dentro de custeio, considerado nas tabelas do Tesouro Gerencial, é possível que existam outros gastos para segurança.
Nesse caso, também podem ser contabilizadas despesas do tipo investimento (novos equipamentos, obras e instalações). Por isso, a Ufes apresenta um valor mais alto do que o fornecido pelo Tesouro Gerencial.