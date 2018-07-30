Ufes contesta dados e diz que gasta menos com servidores

Reitoria da Ufes Crédito: Edson Chagas | AG

Apesar dos dados do Tesouro Gerencial, do governo federal, apontarem o contrário, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) afirmou que gasta menos do que a média nacional em despesas com pessoal.

Por nota, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan) da Ufes disse que esse gasto corresponde a 76% do orçamento global da instituição. O Tesouro Gerencial, entretanto, mostra que são 84%.

Com a porcentagem apresentada pela universidade, a proporção seria inferior à média nacional de gastos com pessoal do conjunto das universidades federais, que é de 81,7%.

A Proplan informa ainda que, com base na Lei Orçamentária de 2018, mais de 50% das universidades federais gastam mais que a Ufes (em termos proporcionais) com despesa de pessoal, e 25% gastam menos.

Entretanto, a Ufes confirmou que, nos últimos dois anos, o gasto com custeio (manutenção, contas de luz, limpeza e bolsas entre outros) diminuiu, enquanto o gasto com servidores ativos e inativos aumentou.

Segurança

Sobre os gastos com segurança, que caíram quase pela metade na comparação de 2016 para 2017, a Ufes informou, por nota, que o quantitativo de recursos relativos à área diminuiu porque a universidade mudou a metodologia utilizada.

A instituição passou a investir em ações de inteligência, tais como videomonitoramento, criação de aplicativo de segurança, guardas motorizados e integração com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

A Pró-Reitoria enfatiza ainda que essa redução do valor do recurso não significa redução da segurança, mas aumento do investimento em inteligência, pontua.

Apesar dos dados do Tesouro Gerencial apontarem que nos últimos dois anos os gastos com segurança na universidade foram na ordem de R$ 3 e R$ 4 milhões, a Ufes diz que, atualmente, a despesa com essa área gira em torno de R$ 12,4 milhões anuais.

Isso inclui vigilância motorizada, armada, patrimonial e sistema de videomonitoramento.

O economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, explica que, além dos dados de vigilância ostensiva e monitorada, que estão dentro de custeio, considerado nas tabelas do Tesouro Gerencial, é possível que existam outros gastos para segurança.