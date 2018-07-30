Ufes amplia gasto com servidores e corta em limpeza e segurança

Enquanto os gastos obrigatórios destinados a pagamento de pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) cresceram, as despesas com custeio, ou seja, manutenção, que não são consideradas obrigatórias, reduziram nos últimos dois anos. Por conta disso, serviços como segurança, limpeza e também a disponibilidade de bolsas de estudo tiveram cortes na verba, prejudicando alunos, servidores e professores.

As despesas da Ufes com pessoal, em 2017, representam 84% dos gastos globais da instituição, de R$ 906 milhões. Elas tiveram crescimento de 13,9% em relação a 2016 e está acima da média nacional no comparativo com as outras universidades, que foi de 81,7%. Só custos com servidores, aposentados e pensionistas do ano passado representam um montante de R$ 761,6 milhões.

Enquanto isso, os gastos com custeio foram reduzidos em 25,4% de 2017 para 2016. Os dados são do Tesouro Gerencial, do governo federal, e foram organizados pela Associação Contas Abertas a pedido de A GAZETA. Os valores não foram corrigidos pela inflação.

Os cortes em custeio atingem, principalmente, os serviços terceirizados, como limpeza, manutenção e segurança. O resultado disso é sentido pelos alunos, professores, servidores e por quem precisa passar pela Ufes: mato alto, falta de iluminação, redução do número de bolsas e aumento de preço no Restaurante Universitário (RU), onde a refeição aumentou de R$ 1,50 para R$ 5, em março) são alguns dos problemas enfrentados.

Segundo o economista Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, essa diminuição com o custeio tem relação com o aumento de despesas obrigatórias, que incluem pagamento de pessoal. Elas cresceram acima da inflação.

Quando isso acontece, seja pela maior quantidade de servidores ou pelo aumento dos salários, sem que o total do orçamento cresça na mesma proporção, uma das válvulas de escape para tentar equilibrar o orçamento é reduzir as despesas que não são obrigatórias, como custeios e investimentos.

No paralelo com a média de todas as 63 universidades federais, as despesas com pessoal na Ufes são mais altas em relação ao orçamento. São 81,7% na média nacional contra 84% na Ufes, segundo o Tesouro Gerencial. Já o valor referente a investimento  obras e novos equipamentos, por exemplo  está abaixo no comparativo. A Ufes gasta 1,1% do seu orçamento, contra 2,6% da média nacional.

Sem diálogo

Segundo o diretor de organização do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufes, Guilherme Cogo, um problema que vem agravando as condições da universidade é a falta de diálogo com a reitoria. A diretoria toma atitudes sem passar pelo conselho universitário, a falta de democracia tem crescido. Quando a Ufes aumentou o valor do RU, avisamos que reduziria o número de alunos, mas preferiram não consultar a comunidade acadêmica.





DESPESAS

Existem três tipos de despesas das universidades federais. Conheça cada um deles:

Pessoal e encargos sociais (obrigatório)

São todas as despesas obrigatórias com pagamento de servidores, folha de pagamento, benefícios da previdência e assistenciais vinculados ao salário mínimo (abono salarial e subsídios). Do total de R$ 761,6 milhões gastos em 2017 com pessoal, R$ 674,1 milhões (88,5%) são despesas obrigatórias, o restante é contribuição patronal para Previdência Social.

Custeio (não obrigatório)

São despesas destinadas a manter a capacidade operacional das universidades, incluem serviços terceirizados, pagamento de água, de telefone e de luz, por exemplo. Elas não são obrigatórias e podem ser cortadas ou ajustadas. Entretanto, há um tipo de despesa que entra como custeio e é obrigatória: a assistência médica e odontológica e precatórios, por exemplo.

Investimentos (não obrigatório)