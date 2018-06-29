Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo

Alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) insatisfeitos com a maneira como policiais civis teriam se comportado durante uma abordagem resolveram protestar usando as redes socais. Segundo relatos, o caso aconteceu nesta quinta-feira (28), por volta das 22 horas, no campus de Goiabeiras, em Vitória.

Uma testemunha, que pediu para não ser identificada, disse que cinco pessoas receberam ameaças verbais dos policiais. Desde então, posts foram compartilhados na internet relatando a insatisfação com a ação dos policiais.

Your browser does not support the audio element. 8664 - Vinicius Lodi - Ufes - Alunos Questionam abordagem de policiais no campus Goiabeiras - 1.38s - 30-06-18

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que abordagens vêm sendo feitas no local para apurar crimes que têm ocorrido na Ufes e que não foi utilizado uso de força.

Segundo a testemunha, que passava pelo trecho onde a abordagem aconteceu, as pessoas estavam sentadas, conversando, quando os policiais chegaram.

"Nem todos os que lá estavam eram alunos e sabemos da insegurança no campus, mas o que presenciei foi uma certa agressividade por parte dos policiais. Já chegaram com arma em punho, xingando e não quiseram dialogar. Só pediram os documentos enquanto xingavam e ameaçavam. As pessoas até tentaram conversar com eles, mas eram ofendidas. Mandavam apenas calarem a boca", relatou.

De acordo com outra testemunha, que também não quer ter a identidade revelada, essa não é a primeira vez que policiais abordam pessoas no campus de Goiabeiras. "Já fui abordado por policiais aqui, porém, comigo eles não foram agressivos. Me trataram com educação. Em uma segunda vez, com dois amigos, os policiais já foram mais agressivos. Ou seja, não sabemos o que pode acontecer."

A Polícia Civil pontuou, através de nota, que a presença dos agentes no local serve para averiguar atitudes suspeitas de pessoas que estavam em determinado trecho do campus que não possui boa iluminação. Justificou ainda que "a equipe de policiais tem abordado pessoas em situações suspeitas, as quais são solicitadas documentação."