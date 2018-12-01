Ufes: 2.776 vagas em 73 cursos no primeiro semestre de 2019

Ufes afirma desenvolver ações de acessibilidade Crédito: Ricardo Medeiros

Ufes) anunciou nesta sexta-feira (30) que ofertará 2.776 vagas em 73 cursos no 1º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2019 nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. Cerca de 1.382 vagas serão destinadas à ampla concorrência e 1.394 vagas aos candidatos que vão convorrer por meio da reserva de vagas. A Universidade Federal do Espírito Santo () anunciou nesta sexta-feira (30) que ofertará 2.776 vagas em 73 cursos no 1º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada () para o primeiro semestre de 2019 nos campi de. Cerca de 1.382 vagas serão destinadas à ampla concorrência e 1.394 vagas aos candidatos que vão convorrer por meio da reserva de vagas.

Em relação aos anos anteriores, a novidade é de que, em 2019, todas as vagas ofertadas para ingresso no primeiro semestre do ano. Para concorrer às vagas referentes ao segundo semestre, os candidatos deverão participar do 2º processo seletivo do Sisu 2019, no qual a Ufes ofertará um novo quantitativo de vagas.

Já os cursos que não ofertarem vagas para ingresso no primero semestre, vão ofertar para o segundo - com exceção daqueles que possuem processos seletivos específicos, realiados pela Ufes - como Licenciatura em Educação do Campo, Letras-Libras e Bacharelado e Licenciatura em Música.

A pró-reitora de Graduação da Ufes, Zenólia Figueiredo, explica que a mudança foi realizada para agilizar o processo de chamada e matrícula dos candidatos, já que será dividido em duas etapas.

As informações foram divulgadas com a publicação do Edital de Regulamentação Sisu/Ufes 2019. A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) também divulgou o Termo de Adesão firmado entre a Ufes e o Ministério da Educação. Neste documento estão relacionados o número de vagas ofertado por cada curso da Instituição em cada modalidade de ingresso, além das notas mínimas que o candidato deve obter no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) para concorrer às vagas de cada curso.

ENTREVISTA PRESENCIAL INDIVIDUAL

Todos os candidatos que se autodeclararam PPI (pretos, pardos ou indígenas) serão convocados para uma entrevista presencial individual com membros da Comissão de Avaliação Étnico-Racial. Não haverá mais análise prévia de fotografia tamanho 10 x 15, como ocorreu no processo deste ano.

Já os candidatos com deficiência deverão apresentar laudo médico específico, assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença  CID, bem como a provável causa da deficiência e as limitações impostas pela(s) deficiência(s). O laudo será analisado pela Comissão de Análise de Laudo Médico da Ufes.

ENEM

Quem quiser se inscrever para o Sisu 2019 deve ficar atento aos prazos. A inscrição será de 22 a 25 de janeiro de 2019. Poderão participar do Sisu os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e que realizaram o Enem em 2018. Após a divulgação do resultado do Enem (prevista para o dia 17 de janeiro de 2019), o candidato deve verificar, para o curso pleiteado, a nota mínima estabelecida pela Ufes para cada área do conhecimento e também a média necessária no exame nacional.

As ações afirmativas atenderão ao estabelecido pela Portaria MEC nº 18, 2012, com metade das vagas destinadas a estudantes egressos de escola pública. Dentro desse percentual, também está prevista cota para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para deficientes.

www.sisu.ufes.br, onde o candidato confirmará seu interesse pela vaga. Posteriormente, será realizada pela Ufes a matrícula definitiva dos candidatos. Ambas as etapas de matrícula são obrigatórias. Os classificados deverão realizar a pré-matrícula online, via Internet, no endereço eletrônico, onde o candidato confirmará seu interesse pela vaga. Posteriormente, será realizada pela Ufes a matrícula definitiva dos candidatos. Ambas as etapas de matrícula são obrigatórias.

DOCUMENTO I Termo de Adesão [.PDF]