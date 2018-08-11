TV Gazeta exibe hoje terceiro e último episódio de 'Somos Capixabas'

A TV Gazeta exibe hoje, às 14h00, o terceiro e último episódio da primeira temporada de Somos Capixabas. O programa, que faz parte do movimento homônimo em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta, mostra uma mistura de culturas, belezas naturais, gastronomia, orgulho e muita história. O projeto coloca o capixaba como protagonista desse painel de diversidade, que fortalece a autoestima e gera reconhecimento. Para colher os depoimentos dos 18 personagens dessa jornada que se encerra neste sábado, a equipe da emissora viajou de norte a sul do Estado.

Responsável pelo roteiro ao lado de César Fernandes, Antonio Cesar Martins Filho destaca os principais traços dos entrevistados de hoje, que têm em comum o engajamento e o compromisso por um mundo mais igualitário, sustentável e justo.

Elisa Franchiani, contadora de histórias, representante da Accaci Crédito: TV Gazeta/Divulgação

Elisa Franchiani e o pessoal da Acacci são o retrato da solidariedade. O desprendimento e o amor do trabalho voluntário. E aí acho que entra a resiliência também pra manter esse trabalho grandioso por tanto tempo. O João Marcos, presidente da Selita, representa a vontade de crescer das cooperativas. A união de pessoas em prol da qualidade do que é feito aqui. O guarda Bellon é a dedicação em pessoa. Um cara que já doou uma boa parte da vida ao trabalho de cuidar e divulgar o Parque Estadual da Pedra Azul."

Para ele, Josane Bissoli, outra personagem da edição de hoje, é o sonho, a garra e a dedicação ao trabalho. "Ela e outras mulheres revolucionaram Vila Pontões, em Afonso Cláudio. Já Neide Sellin é a confiança. Sabe que o trabalho dela é inovador, bom e importantíssimo para a sociedade. E a Priscila Gama é a guerreira que tem feito um trabalho incrível de empreendedorismo social para o negro, sobretudo a mulher negra.

Os funcionários da Rede Gazeta tiveram uma participação especial dentro do projeto. Além de estarem nos bastidores realizando o trabalho de pesquisa, roteiro, captação de imagens, sonoplastia e edição, eles viraram apresentadores.

Guarda Bellon se dedica a um trabalho de referência em Pedra Azul Crédito: TV Gazeta

A produção do programa é resultado de pesquisas com grupos de capixabas e estudos que acontecem desde janeiro. Para Antonio Cesar, a experiência foi engrandecedora, sobretudo quando observa o retorno positivo do público. Foi muito legal poder participar de várias etapas desse processo e conhecer ainda mais sobre o capixaba. Somos diversidade, e isso ficou bem impresso no material. Considero-me, de certo modo, muito sortudo de estar no meio disso tudo. E a resposta tem sido muito boa. Isto é o mais importante. O capixaba se reconhecendo na tela, no movimento, e tendo orgulho de falar que é daqui.

NÃO PERCA

Programa: Somos Capixabas, terceiro episódio

Onde: TV Gazeta, canal 4.1

Quando: hoje, às 14h00

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