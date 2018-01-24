Turistas e comerciantes reclamam de rotativo em Guarapari

Funcionário que recebe pagamento do rotativo aborda motoristas na Praia do Morro Crédito: Marcelo Prest | AG

O estacionamento rotativo nas ruas próximas às praias do Morro, Setiba, Bacutia e Peracanga, em Guarapari, tem provocado muitas reclamações de turistas e moradores. A cobrança já funcionava em outros locais da cidade e foi implementada na região em 28 de dezembro do ano passado. Os comerciantes afirmam que estão ficando no prejuízo por conta da pouca permanência dos banhistas nas praias. Já entre os frequentadores, a queixa é pelo custo para visitar o município durante o verão, que fica mais alto com a cobrança.

O estacionamento rotativo, que no município funciona sem parquímetro  agentes fazem a arrecadação , foi implementado em 2015 e em 2017 faturou mais de R$ 1 milhão. A cobrança foi ampliada para os novos locais apenas para o período de alta temporada de verão, o mês de julho, feriados nacionais, e todos os sábados e domingos do ano. A extensão do sistema foi feita por meio de um decreto do poder executivo municipal.

Segundo uma comerciante que trabalha em Setiba e que preferiu não se identificar, o rotativo mudou o comportamento dos turistas, que agora preferem passar menos tempo na praia. Até às 19h tinha gente consumindo nos quiosques, aproveitando o horário de verão. Agora, às 17h a praia já está vazia, lamenta.

Morador de Setiba, o motorista Valter Rosa de Oliveira, 48, também reclama do sistema de estacionamento. Ele afirma que Setiba não possui infraestrutura adequada para a cobrança, visto que as ruas de acesso à praia estão esburacadas, e as de seu entorno sem calçamento. As ruas paralelas a praia são sem calçamento. Quando chove é lama mesmo.

Na Praia do Morro, o estudante Pablo Mendes, 24, turista de Belo Horizonte (MG), reclama do alto custo para visitar Guarapari durante o verão. Ele estranhou a falta de parquímetro e ter que ficar procurando o funcionário para pagar pelo rotativo.

O problema é que a gente vem para curtir praia, movimentar o turismo. Chega e vê que estão cobrando para estacionar o carro na rua, em vez de incentivar a vir para cá, a consumir e comprar. Estão espantando.

QUESTIONAMENTO

O vereador de Guarapari Denizart Luiz questiona a validade do decreto. O contrato entre a prefeitura e a empresa está sendo quebrado, pois esses outros locais não estavam previstos em 2015, quando o rotativo foi implementado, diz em referência a Setiba, Praia do morro, Peracanga e Bacutia.

Ele está mobilizando moradores para que a situação seja apurada. Temos um abaixo assinado com mais de mil assinaturas e vamos tentar rever no Ministério Público, afirma.

ESTACIONAMENTO

CARRO

R$ 1,00: Permanência de 30 minutos

R$ 2,00: Permanência de 1 hora

R$ 3,00: Permanência de 2 horas

R$ 4,00: Permanência de 4 horas