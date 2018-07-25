Velório do estivador Adenilson Rodrigues de Carvalho, vítima do vazamento de gás em Portocel, Aracruz Crédito: Fernando Madeira

vazamento de gás tóxico no porão da embarcação, que está atracada no Portocel, aconteceu na tarde desta quarta-feira (25). No velório em Central Carapina, na Primeira Igreja Batista, os familiares optaram por não falar com a imprensa. O enterro aconteceu por volta das 17h no Cemitério de Carapina Grande. O velório e o enterro do estivador Adenilson Rodrigues de Carvalho, que morreu em um navio após um, que está atracada no, aconteceu na tarde desta quarta-feira (25). No velório em, na Primeira Igreja Batista, os familiares optaram por não falar com a imprensa. O enterro aconteceu por volta das 17h no Cemitério de Carapina Grande.

Your browser does not support the audio element. Tristeza e indignação marcam enterro de estivador morto no Portocel

O presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária, Ernane Pereira Pinto, também esteve no local e disse que o sindicato já está fazendo um estudo técnico do que houve, com a intenção de coibir qualquer tipo de acidente da mesma natureza do que aconteceu no Portocel. Ele faz críticas às condições de segurança do local do acidente e afirma que não poderia haver pessoas naquele lugar.

Os trabalhadores foram asfixiados. Eles estavam em um ambiente que não era próprio para um ser humano estar. Não tem outra questão. O ambiente não estava propício para uma execução daquela envergadura. Se aconteceu por causa da madeira, nós estamos no século 21 e temos mecanismos de controle. Então, obviamente, isso deveria ter sido observado antes. Essa sede de operação pela operação, do ganho pelo ganho, essa gana por dinheiro, tudo isso mata pessoas, disse.

Presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária, Hernane Pereira Pinto Crédito: Fernando Madeira

REVOLTA

O estivador Hélio Pereira da Silva, amigo de Adenilson, também esteve no velório e conversou com a reportagem sobre como é o serviço no porto. Hélio esteve no navio em que aconteceu o acidente no sábado (21) às 19h. Ele informou que a carga ainda não estava no porão, e sim em cima do convés do navio - que possui área aberta - e que, por conta disto, provavelmente não houve a concentração de gás em um só local. "Esse problema já vivenciei outras vezes. Quando se abre o porão, vem aquele odor muito forte. Já senti tonteira outras vezes, não só lá em Portocel".

Hélio disse que Adenilson era uma pessoa muito bacana, brincalhão e tratava todo mundo muito bem. "Ninguém teria motivos para questionar a conduta dele no trabalho, assim como a dos outros companheiros também", declarou.

O estivador Hélio Pereira da Silva Crédito: Fernando Madeira

sobrevivente da tragédia que matou outros três profissionais, teria conseguido sair ileso por conta da saúde. "Acredito que, por ele ser uma pessoa mais jovem, que pratica exercícios, ele tem a imunidade melhor que a nossa, que já somos mais velhos e que trabalhamos neste ramo há mais de 25 anos", explicou. O estivador ainda disse que acredita que Vitor Olmo,, teria conseguido sair ileso por conta da saúde. "Acredito que, por ele ser uma pessoa mais jovem, que pratica exercícios, ele tem a imunidade melhor que a nossa, que já somos mais velhos e que trabalhamos neste ramo há mais de 25 anos", explicou.

Além de Adenilson, outra vítima do acidente de Portocel, o estivador Luiz Carlos Milagres, de 64 anos, também foi enterrado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério de Santo Antônio. O enterro da terceira vítima, o arrumador Clóvis Lira da Silva, de 52 anos, acontece nesta quinta, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.



