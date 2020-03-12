Trio é preso após polícia encontrar corpo dentro de carro em fuga no ES

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por disparos de armas de fogo na região de Rio Preto, em Fundão. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada às 11h desta quinta-feira (12), após um popular relatar os disparos.
Segundo a PM, os homens baleados foram colocados em um carro, que estava sendo guiado por três indivíduos, todos maiores de idade. Durante a tentativa de fuga, no sentido Praia Grande, os militares abordaram o veículo com os responsáveis pelos crimes e os atingidos pelos tiros, um deles morto.
Ainda de acordo com a PM, o sobrevivente atingido pelos tiros foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Os outros três indivíduos que estavam no carro foram levados para a Delegacia Regional de Aracruz para esclarecimento dos fatos.
Os nomes das vítimas e dos detidos não foram divulgados. A motivação do crime também não foi revelada.