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Vitória

Triângulo terá nova interdição para o jogo do Brasil nesta segunda (2)

Quatro vias serão interditadas para a concentração de torcedores na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 17:01
Os bares do Triângulo, na Praia do Canto, costumam ficar lotados de torcedores durante os jogos do Brasil Crédito: Patrícia Scalzer
A região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, será mais uma vez interditada para a concentração dos torcedores na partida da Seleção Brasileira contra o México, nesta segunda-feira (2), às 11 horas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018.
Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), serão quatro vias bloqueadas das 9 às 17 horas. Para organizar o tráfego de veículos e garantir a segurança dos torcedores, serão disponibilizados agentes da Guarda Municipal, que estarão dispostos nos pontos de interdição:
- Rua João da Cruz, entre a avenida Saturnino de Brito e a rua Aleixo Neto
- Rua Joaquim Lírio, entre a rua Afonso Cláudio e o Canal de Camburi
- Rua Selimo Vieira Gomes
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro
FISCAIS
A equipe de fiscalização de posturas de Vitória vai organizar e monitorar o comércio ambulante irregular nos dois maiores pontos de concentração de torcedores: a Rua da Lama, em Jardim da Penha, e o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto.
ATENDIMENTO AO TURISTA
Os Centros de Atendimento ao Turista (CAT´s), localizados na praia de Camburi, no Galpão das Paneleiras (Goiabeiras) e no Museu do Pescador (Ilha das Caieiras), não terão atendimento nesta segunda-feira (2), em virtude do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018, marcado para as 11 horas, contra o México.

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