Triângulo terá nova interdição para o jogo do Brasil nesta segunda (2)

Os bares do Triângulo, na Praia do Canto, costumam ficar lotados de torcedores durante os jogos do Brasil Crédito: Patrícia Scalzer

A região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, será mais uma vez interditada para a concentração dos torcedores na partida da Seleção Brasileira contra o México, nesta segunda-feira (2), às 11 horas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), serão quatro vias bloqueadas das 9 às 17 horas. Para organizar o tráfego de veículos e garantir a segurança dos torcedores, serão disponibilizados agentes da Guarda Municipal, que estarão dispostos nos pontos de interdição:

- Rua João da Cruz, entre a avenida Saturnino de Brito e a rua Aleixo Neto

- Rua Joaquim Lírio, entre a rua Afonso Cláudio e o Canal de Camburi

- Rua Selimo Vieira Gomes

- Rua Manoel Gonçalves Carneiro

FISCAIS

A equipe de fiscalização de posturas de Vitória vai organizar e monitorar o comércio ambulante irregular nos dois maiores pontos de concentração de torcedores: a Rua da Lama, em Jardim da Penha, e o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto.

ATENDIMENTO AO TURISTA