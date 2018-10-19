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R$ 2,5 mil cada uma

Três bicicletas são roubadas no calçadão de Camburi em Vitória

Dois adolescentes foram apreendidos e um jovem foi preso. Eles usaram uma arma falsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 10:47

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 10:47

Três pessoas tiveram bicicletas roubadas no calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta sexta-feira (19). Pai e filho - que seguiam no sentido Jardim Camburi - e uma outra pessoa foram abordados por volta das 20h30.
Dois adolescentes, de 14 anos, foram apreendidos e um jovem, de 22 anos, foi preso. Eles usaram uma arma falsa para assaltar as vítimas. Muitas pessoas estavam andando pelo calçadão no momento do crime. As bicicletas levadas custam mais de R$ 2,5 mil cada uma.
Os adolescentes e o jovem seguiriam até Cariacica com as bicicletas, pela Avenida Beira-Mar. No entanto, pessoas que desconfiaram deles e as próprias vítimas chamaram a Guarda Municipal que, posteriormente, chamou a Polícia Militar. Os três foram alcançados e detidos no Centro de Vitória, próximo à Praça Oito.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Daniela Carla

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