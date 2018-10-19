Três bicicletas são roubadas no calçadão de Camburi em Vitória

Três pessoas tiveram bicicletas roubadas no calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta sexta-feira (19). Pai e filho - que seguiam no sentido Jardim Camburi - e uma outra pessoa foram abordados por volta das 20h30.

Dois adolescentes, de 14 anos, foram apreendidos e um jovem, de 22 anos, foi preso. Eles usaram uma arma falsa para assaltar as vítimas. Muitas pessoas estavam andando pelo calçadão no momento do crime. As bicicletas levadas custam mais de R$ 2,5 mil cada uma.

Os adolescentes e o jovem seguiriam até Cariacica com as bicicletas, pela Avenida Beira-Mar. No entanto, pessoas que desconfiaram deles e as próprias vítimas chamaram a Guarda Municipal que, posteriormente, chamou a Polícia Militar. Os três foram alcançados e detidos no Centro de Vitória, próximo à Praça Oito.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Regional de Vitória.