Trecho onde família morreu já deveria estar duplicado

Os primeiros dias de 2018 já registram mais uma tragédia na BR 101: três pessoas morreram, incluindo uma criança de 4 anos, após o veículo em que estavam bater contra uma carreta de frente, em um trecho da via que já deveria estar duplicado. Vidas perdidas que se somam às estatísticas dos maiores acidentes das estradas capixabas ocorridos no ano passado, como o de Guarapari, onde 23 morreram, e o de Mimoso do Sul, que matou outros 11.

A batida de dessa terça-feira (08) foi tão violenta que, após o impacto, o carro das vítimas partiu ao meio antes de cair numa ribanceira. O que chama a atenção, como destaca o professor de Transportes da Faesa e da Ufes, Manoel Rodrigues, para a necessidade de duplicação da rodovia.

Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR 101, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

Ele ressalta, que apesar de outros fatores serem importantes na análise das causas dos acidentes, a duplicação da via traz segurança ao tráfego. O principal é que ela garante uma separação física entre as faixas contrárias, o que ajuda a minimizar os impactos e as tragédias, pondera.

Sonho

Mas nem a assinatura de um contrato em 2013 com a concessionária Eco101 parece mudar esta realidade. As cláusulas do contrato são claras. O pedágio é pago, mas a duplicação não sai, aponta Rodrigues.

Um exemplo vem da região onde ocorreu o acidente de ontem, o km 316, na altura de Xuri, em Vila Velha. O trecho já deveria estar duplicado desde 2016.

Pelo prazos do contrato de concessão a duplicação naquele trecho deveria ser concluída até maio de 2019. Mas lá já foi acionado o gatilho  dispositivo do contrato que dispara a obrigação de realizar obras de duplicação quando o tráfego ultrapassa os limites pré-estabelecidos. Isso ocorreu em maio de 2015. Segundo a previsão contratual, quando acontece, nos doze meses seguintes (até maio de 2016) a concessionária precisa fazer as obras de duplicação.

O gatilho é o Volume Diário Médio Anual (VDMA). Ele mede a quantidade média de veículos que transitam pela via, nos dois sentidos, durante um ano. O contrato dividiu a rodovia em nove trechos e cada um deles possui um limite (VDMA). Quando ele é superado, dispara-se o gatilho.

Na prática, um total de três subtrechos da rodovia já tiveram o dispositivo disparado, o que é um indicativo de que sua capacidade está esgotada, mas até agora nada foi feito.

Os cálculos foram feitos com base no tráfego registrado nas sete praças de pedágio instaladas na rodovia, informações disponíveis no site da Eco101. E foram comparadas com os dados presentes no contrato, o que permitiu identificar que no trecho entre Viana e Guarapari o gatilho é de 10.900 veículos, e o volume de carros que por lá trafegaram, em 2015, era de 11.479.

Até o momento, dos 460 quilômetros que precisam ser duplicados, só 2,5 km foram anunciados como duplicados, em Anchieta. E contagem feita por A GAZETA comprovou em dezembro que, na verdade, foi entregue apenas 1,8 km.

Quando?