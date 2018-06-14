Trecho da BR 262 é interditado para detonação de rochas

. A partir das 11h, o trecho entre os quilômetros 49 e 58 será totalmente interditado para detonação de rochas. A obra, prevista para terminar às 14h, faz parte da duplicação da rodovia.

De acordo com o DNIT, a previsão de interdição para o primeiro trecho de detonação é de 11h30 às 12h30, entre os quilômetros 52,5 e 53,5. Para o segundo trecho, a previsão é de interdição entre 13h e 14h, do quilômetro 51,2 ao 52,3.