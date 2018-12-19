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Tarifa especial

Transporte público de Vitória terá desconto de R$ 0,10

Valor só é válido para os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:50
Ônibus do transporte coletivo municipal circulação com tarifa social nos feriados de Natal e Ano-Novo Crédito: André Sobral
A Prefeitura de Vitória anunciou nesta quarta-feira (19) que os passageiros do sistema municipal de transporte coletivo vão pagar a tarifa social no valor de R$ 3,25 nos feriados de Natal (25 de dezembro) e Ano-Novo (1 de janeiro), um desconto de R$ 0,10.
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A redução nas passagens dos ônibus de Vitória também é adotada aos domingos, em duas linhas: 100A e 100B. O ponto final dos coletivos é na Curva da Jurema, nas proximidades do Shopping Vitória, e os veículos servem também às praias.
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INCENTIVO
Segundo o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Luiz Paulo de Figueiredo, a intenção é estimular as pessoas a usar o transporte coletivo municipal nos dois feriados. "A tarifa social já existe aos domingos nessas duas linhas. A medida estimula novas viagens com economia, como será nos feriados de Natal e Ano-Novo", finalizou.

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