Transporte público de Vitória terá desconto de R$ 0,10

A Prefeitura deanunciou nesta quarta-feira (19) que os passageiros do sistema municipal de transporte coletivo vão pagar a tarifa social no valor de R$ 3,25 nos feriados de(25 de dezembro) e(1 de janeiro), um desconto de R$ 0,10.

A redução nas passagens dos ônibus de Vitória também é adotada aos domingos, em duas linhas: 100A e 100B. O ponto final dos coletivos é na, nas proximidades do, e os veículos servem também às praias.

Segundo o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Luiz Paulo de Figueiredo, a intenção é estimular as pessoas a usar o transporte coletivo municipal nos dois feriados. "A tarifa social já existe aos domingos nessas duas linhas. A medida estimula novas viagens com economia, como será nos feriados de Natal e Ano-Novo", finalizou.