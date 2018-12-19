Transporte público de Vitória terá desconto de R$ 0,10

A redução nas passagens dos ônibus de Vitória também é adotada aos domingos, em duas linhas: 100A e 100B. O ponto final dos coletivos é na Curva da Jurema, nas proximidades do Shopping Vitória, e os veículos servem também às praias.
INCENTIVO
Segundo o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Luiz Paulo de Figueiredo, a intenção é estimular as pessoas a usar o transporte coletivo municipal nos dois feriados. "A tarifa social já existe aos domingos nessas duas linhas. A medida estimula novas viagens com economia, como será nos feriados de Natal e Ano-Novo", finalizou.