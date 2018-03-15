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Central de Trânsito

Trânsito volta a ficar parado na Grande Vitória

O trânsito 'agarrado' mais uma vez começou antes do horário de pico, que costumava ser às 18 horas

Publicado em 14 de Março de 2018 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 21:03
Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta
Pelo segundo dia consecutivo, antes mesmo das 18 horas o trânsito ficou complicado na Grande Vitória nesta quarta-feira (14). As principais vias ficaram congestionadas antes do horário "comum" de pico.
Os motoristas que precisaram passar pela Reta da Penha enfrentaram um trânsito com muita lentidão nos dois sentidos da avenida. Da Américo Buaiz até o início da Avenida Dante Michelini, mais uma vez, o tráfego ficou completamente comprometido e lento.
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Pontos de lentidão deixaram a Avenida Rio Branco muito lenta também nos dois sentidos. A Avenida Maruípe também ficou um grande fluxo de carros sentido Reta da Penha.  Sentido Ufes, a Leitão da Silva também ficou agarrada. No sentido contrário, o fluxo estava intenso, mas ainda 'andava'.
As principais vias de acesso para a Terceira Ponte também ficaram obstruídas. Os motoristas que seguem de Vila Velha para Vitória não enfrentaram nenhum tipo de retenção no trânsito da ponte.

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