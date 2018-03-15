Trânsito volta a ficar parado na Grande Vitória

Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta

Grande Vitória nesta quarta-feira (14). As principais vias ficaram congestionadas antes do horário "comum" de pico. Pelo segundo dia consecutivo, antes mesmo das 18 horas o trânsito ficou complicado nanesta quarta-feira (14). As principais vias ficaram congestionadas antes do horário "comum" de pico.

Os motoristas que precisaram passar pela Reta da Penha enfrentaram um trânsito com muita lentidão nos dois sentidos da avenida. Da Américo Buaiz até o início da Avenida Dante Michelini, mais uma vez, o tráfego ficou completamente comprometido e lento.

Pontos de lentidão deixaram a Avenida Rio Branco muito lenta também nos dois sentidos. A Avenida Maruípe também ficou um grande fluxo de carros sentido Reta da Penha. Sentido Ufes, a Leitão da Silva também ficou agarrada. No sentido contrário, o fluxo estava intenso, mas ainda 'andava'.