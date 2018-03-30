Trânsito será interditado para procissões em Vila Velha

Processões começaram já nesta sexta-feira (28) Crédito: Fernando Madeira

As vias que formam as rotas das procissões para as festividades do dia de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, serão parcialmente interditadas pela prefeitura nesta quinta (29) e sexta-feira (30). As comemorações acontecem a partir de domingo (1°) até dia 9 de abril. Outras procissões de comunidades já acontecem pelos bairros. A Guarda Municipal vai acompanhar todas as caminhadas. Confira o trajeto e a programação.

Sexta-feira (30)

Coqueiral de Itaparica/Soteco - a partir das 16h30

Percurso: Rua Quatro, em Coqueiral de Itaparica; em frente ao Supermercado Casagrande, depois segue pelas ruas 13 (Cocal), 02 (Cocal), 16 (Cocal), 04 (Cocal), Santa Catarina, Residencial Coqueiral, Rua Marilândia (Residencial Coqueiral), Almirante Tamandaré, retorna pela Residencial Coqueiral, Avenida Capixaba e a Visconde de Taunay, em Soteco. Terminando em frente à comunidade São Francisco de Assis.

Glória - a partir das 17h

Percurso: Saída da Rua Mestre Gomes, Rua Maranguape, Av. Agenor Barbato e Rua Mestre Gomes.

Praia da Costa - 17h às 22h

Percurso: Saindo pela Rua XV de Novembro até a Av. Antônio Gil Veloso ligando à Rua Gastão Roubach até Santa Luiza e rua Santa Leocádia.

Praia de Itaparica - 17h às 19h

Percurso: Saída do Bobs, na Avenida Estudante José Júlio de Souza até a Rotatória da Ayrton Senna. Depois da Ayrton Senna até a Paróquia de Guadalupe.

Itapuã - a partir das 18h

Percurso: Saindo da Comunidade São Pedro Pescador, na Rua Goiânia, passando pelas Ruas Belém, Beribazeiro até a Comunidade São Francisco de Assis.

Praça do Ibes - 18h às 20h

Percurso: Interdição Parcial das Ruas Santa Luzia, Felipe Camarão, Mahatma Gandhi, São Luiz e Jonas Rebolsa. A concentração será em frente à Igreja Católica Santa Luzia, em Santa Inês, a partir das 17h.

Centro de Vila Velha - 16h30 às 19h

Percurso: Rua Cabo Aylson Simões, Av. Jerônimo Monteiro, Av. Champagnat, Rua Antônio Ataíde, Av. Antônio Ferreira de Queiroz, Rua Reginaldo Aylison Simões e Rua Pedro Palácios. Saída do Santuário de Vila Velha às 16h30 até a Igreja do Rosário na Prainha.

Santa Rita - 17h às 20h

Percurso: Saindo da Comunidade Santa Rita de Cássia às 17h. Seguindo em direção à escola Leonel de Moura Brisola.