Trânsito na orla de Vila Velha é alterado para o Jesus Vida Verão

O trecho da Avenida Estudante José Júlio de Souza será completamente interditado, enquanto a Avenida Antônio Gil Veloso, após a base 03 da Guarda Municipal de Vila Velha, estará reservada para funcionar como estacionamento do evento. A faixa da direita será direcionada para autoridades e a faixa da esquerda para os organizadores.