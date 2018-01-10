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Praia de Itapoã

Trânsito na orla de Vila Velha é alterado para o Jesus Vida Verão

O Jesus Vida Verão começa nesta quarta-feira (10) e vai até o sábado (13), na Praia de Itapoã, a partir das 19 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 21:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 21:50

O Jesus Vida Verão acontece nesta semana e, por conta disso, algumas vias próximas ao local do evento serão interditadas pela Prefeitura de Vila Velha. O evento começa nesta quarta-feira (10) e vai até o sábado (13), na Praia de Itapoã, a partir das 19 horas.
O trecho da Avenida Estudante José Júlio de Souza será completamente interditado, enquanto a Avenida Antônio Gil Veloso, após a base 03 da Guarda Municipal de Vila Velha, estará reservada para funcionar como estacionamento do evento. A faixa da direita será direcionada para autoridades e a faixa da esquerda para os organizadores.
Ruas interditadas para o Jesus Vida Verão, em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação
SERVIÇO
Interdições no trânsito para a realização do Jesus Vida Verão
Dias: 10 a 13 de janeiro
Horário: a partir das 19 horas
Local: Praia de Itapoã (próximo a base 03 da Guarda Municipal)

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