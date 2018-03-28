Atenção, motoristas!

Trânsito na Adalberto Simão Nader muda nesta quarta às 18h

Devido ao novo Aeroporto de Vitória, as atuais pistas da avenida terão sentido praia. O sentido Fernando Ferrari será feito pela nova pista construída

Publicado em 27 de Março de 2018 às 23:47

Redação de A Gazeta

Atualização: a Prefeitura de Vitória alterou o horário de mudança no trânsito da avenida Adalberto Simão Nader para 22 horas de quarta-feira (28). 
Com a inauguração do Aeroporto de Vitória marcada para esta quinta-feira (29), a nova Avenida Adalberto Simão Nader começa a funcionar a partir das 18 horas desta quarta-feira (28). A atual via, que antes tinha dois sentidos divididos por um canteiro, passa a ser sentido único, em direção à Avenida Dante Michelini.
Com a mudança, as três faixas que seguiam no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três faixas do outro lado, que davam acesso à Avenida Fernando Ferrari, terão sentidos alterados, indo da Fernando Ferrari até a Avenida Dante Michelini.
Para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas vão ter que utilizar a nova pista da Adalberto Simão Nader, que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
Os motoristas poderão acessar o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória por meio de uma grande rotatória. O acesso será permitido tanto para quem sai da Avenida Fernando Ferrari, como quem sai da Avenida Dante Michelini. A rotatória, chamada de cebolão pela Prefeitura de Vitória, também dará acesso aos bairros Mata da Praia e República.
 

