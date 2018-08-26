Trânsito fechado na BR 101 nesta segunda para detonação em Iconha

Os motoristas que vão trafegar pela BR 101, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (27), devem ficar atentos a uma interdição que está programada para acontecer no trecho do município de Iconha. De acordo com a concessionária Eco101, a pista será totalmente fechada às 15h para detonação de rochas. "A BR-101 ficará totalmente bloqueada no km 379,5, por até uma hora. A ação faz parte da programação das obras de duplicação no município", diz o comunicado da empresa.