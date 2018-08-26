Os motoristas que vão trafegar pela BR 101, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (27), devem ficar atentos a uma interdição que está programada para acontecer no trecho do município de Iconha. De acordo com a concessionária Eco101, a pista será totalmente fechada às 15h para detonação de rochas. "A BR-101 ficará totalmente bloqueada no km 379,5, por até uma hora. A ação faz parte da programação das obras de duplicação no município", diz o comunicado da empresa.
O aviso ainda destaca que "o raio de segurança será de 600 metros". O trânsito na região de Iconha só será liberado após autorização dos responsáveis pela detonação, limpeza e verificação da pista pela equipe de segurança. A Eco101 informa ainda que, dependendo das condições meteorológicas no Sul do Espírito Santo, a interdição poderá ser reprogramada.
Trânsito fechado na BR 101 nesta segunda para detonação em Iconha