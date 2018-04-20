Trânsito complicado em Vitória na volta para casa

Intensos congestionamentos complicaram a volta pra casa na noite desta quinta-feira (19) em Vitória. Pelo menos até as 19h30, principais avenidas como César Hilal, Nossa Senhora da Penha, Américo Buaiz e Saturnino de Brito registravam trânsito praticamente parado.
Segundo informações da Guarda Municipal não houve acidentes que justificassem o 'nó', apenas o fluxo intenso de veículos.
Segundo a Central de Trânsito do Gazeta Online, o principal gargalo, às 19h30, ocorria nos acessos à Linha Verde, na Avenida Dante Michelini. Já em Camburi, o trânsito era intenso até a altura do Hotel Aruan.
ACIDENTE NA SERRA
O trânsito na Serra, em Laranjeiras, também ficou bem complicado. Mas, por lá, o motivo além do horário de pico era um acidente com morte ocorrido próximo ao terminal do Transcol. Até as 19h40, o trânsito permanecia complicado na região.