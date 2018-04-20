Quinta-feira

Trânsito complicado em Vitória na volta para casa

Segundo informações da Guarda Municipal, não houve acidentes que justificassem o 'nó', apenas o fluxo intenso de veículos

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 21:53
Em vermelho os pontos de retenção Crédito: Central do Trânsito
Intensos congestionamentos complicaram a volta pra casa na noite desta quinta-feira (19) em Vitória. Pelo menos até as 19h30, principais avenidas como César Hilal, Nossa Senhora da Penha, Américo Buaiz e Saturnino de Brito registravam trânsito praticamente parado.
Segundo informações da Guarda Municipal não houve acidentes que justificassem o 'nó', apenas o fluxo intenso de veículos.
Segundo a Central de Trânsito do Gazeta Online, o principal gargalo, às 19h30, ocorria nos acessos à Linha Verde, na Avenida Dante Michelini. Já em Camburi, o trânsito era intenso até a altura do Hotel Aruan.
ACIDENTE NA SERRA
Motociclista morre em acidente na Serra Crédito: Internauta
O trânsito na Serra, em Laranjeiras, também ficou bem complicado. Mas, por lá, o motivo  além do horário de pico  era um acidente com morte ocorrido próximo ao terminal do Transcol. Até as 19h40, o trânsito permanecia complicado na região.

