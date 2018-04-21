Trânsito 'dá nó' antes do horário comum de pico na Grande Vitória

Motoristas enfrentaram um trânsito congestionado nesta sexta-feira (20) no retorno para casa. De acordo com o monitoramento da Central de Trânsito do Gazeta Online, por volta das 17h40, as principais avenidas da Capital, os acessos à Linha Verde, Terceira Ponte, e a Rodovia do Contorno, em Cariacica, já apresentavam intensos pontos de retenção e congestionamentos.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, não houve acidentes para justificar os congestionamentos, apenas o fluxo intenso de veículos.
Até as 18h30, o cenário continuava o mesmo.