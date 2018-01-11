Transcol terá mais ônibus para as praias a partir de sábado (13)

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, o Sistema Transcol vai ganhar reforço para o verão. A partir de sábado (13), terá início o reforço nas linhas que atendem aos balneários da Grande Vitória. Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), serão 306 viagens, com 39 veículos a mais aos domingos, e 12 carros a mais aos sábados. Os carros vão atender ao deslocamento dos usuários que procuram as praias da Grande Vitória nos fins de semana.

O reforço sempre acontece durante o período de férias escolares, quando a demanda diminui entre as linhas que atendem escolas, o que possibilita o remanejamento desses veículos para atender às linhas de praia, durante o verão.

Segundo a companhia, a exemplo de outros anos, serão criadas três linhas (513  T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jardim América; 870  Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad; e 840  T. Carapina / Bicanga) exclusivas para facilitar o deslocamento de quem procurar praias nos balneários da Serra.

Além dessas linhas, serão reforçadas as linhas 588 (T. Campo Grande / T. Itaparica, via Itapeminrim/ Vale Encantado), 611 (T. Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes  Circular), 613 (Ponta da Fruta / T. Itaparica, via Rodovia do Sol), 651 (T. Vila Velha / Praia da Costa), 672 (Trevo de Setiba / T. Itaparica), 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida) e 880 (Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede).

Além da programação especial de verão, também haverá carros de reserva nos dez terminais de integração do Transcol. Toda a operação será monitorada de perto por agentes da Ceturb para fazer os ajustes que se façam necessários. Também ao longo do verão outros ajustes poderão ser realizados, caso a demanda aumente.