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Pane elétrica

Transcol pega fogo na rodovia Governador José Sette, em Cariacica

Testemunhas informaram que o veículo teria sofrido uma pane elétrica. As causas ainda serão apuradas pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:28

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:28

Ônibus pega fogo na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica Crédito: Internauta | A Gazeta
Um ônibus do sistema Transcol - linha 771 (Porto de Cariacica/ Terminal de Itacibá) - pegou fogo na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (12).
Segundo testemunhas, o veículo teria sofrido uma pane elétrica e as chamas começaram na parte da frente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Em nota, o GVBus informou que a empresa responsável por operar o coletivo fará um perícia junto ao Corpo de Bombeiros para apurar as causas do incêndio. Até o momento, o sindicato acredita que o ocorrido não tenha sido um ato criminoso.

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