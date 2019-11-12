Transcol pega fogo na rodovia Governador José Sette, em Cariacica

Um ônibus do sistema Transcol - linha 771 (Porto de Cariacica/ Terminal de Itacibá) - pegou fogo na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (12).
Segundo testemunhas, o veículo teria sofrido uma pane elétrica e as chamas começaram na parte da frente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Em nota, o GVBus informou que a empresa responsável por operar o coletivo fará um perícia junto ao Corpo de Bombeiros para apurar as causas do incêndio. Até o momento, o sindicato acredita que o ocorrido não tenha sido um ato criminoso.