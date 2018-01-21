Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seabourn Sojourn

Transatlântico de luxo chega em Vitória com 406 turistas

A embarcação veio de Recife com turistas de diferentes nacionalidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 12:17

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 12:17

O navio de cruzeiro de luxo Seabourn Sojourn atracou no Porto de Vitória, neste domingo (21), às 7 horas, trazendo a bordo 406 passageiros de várias nacionalidades, além de 370 tripulantes. A embarcação, que vem de Recife, fica na capital até as 17 horas, quando segue para Búzios, cidade do litoral do Rio de Janeiro.
Em Vitória, os passageiros serão recepcionados por técnicos de turismo da Prefeitura e a expectativa é que eles façam passeios pelos atrativos da capital, como Galpão das Paneleiras, praias de Camburi e da Ilha do Boi, Enseada do Suá, além do Centro Histórico e, ainda, cidades vizinhas.
Para garantir apoio à chegada do navio, agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal auxiliarão os visitantes na travessia das vias no Centro. Táxis também estarão de prontidão para aqueles turistas que preferirem passear pela cidade, assim como ônibus de receptivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados