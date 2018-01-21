Transatlântico de luxo chega em Vitória com 406 turistas

O navio de cruzeiro de luxo Seabourn Sojourn atracou no Porto de Vitória, neste domingo (21), às 7 horas, trazendo a bordo 406 passageiros de várias nacionalidades, além de 370 tripulantes. A embarcação, que vem de Recife, fica na capital até as 17 horas, quando segue para Búzios, cidade do litoral do Rio de Janeiro.

Em Vitória, os passageiros serão recepcionados por técnicos de turismo da Prefeitura e a expectativa é que eles façam passeios pelos atrativos da capital, como Galpão das Paneleiras, praias de Camburi e da Ilha do Boi, Enseada do Suá, além do Centro Histórico e, ainda, cidades vizinhas.