Tragédias na BR 262: 26 mortes e 695 acidentes em 2017

Falta de duplicação é um dos problemas mais graves da BR Crédito: Carlos Alberto Silva

Os 200 quilômetros da BR 262 que cortam o Estado registraram 26 mortes e 754 pessoas com lesões  530 leves e 224 graves  em 695 acidentes, em 2017. Neste ano já foram seis mortes e 140 acidentes só até março. A maioria dos casos está relacionada a excesso de velocidade e colisão frontal, que poderia ser evitada se as pistas já tivessem sido duplicadas.

Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via é a segunda entre as que cortam o Estado com maior número de acidentes com vítimas fatais. Ela perde apenas para a BR 101, que registrou no último ano 160 mortes e 2.445 feridos.

Segundo o superintendente da PRF, Willys Lyra, a maioria dos acidentes acontece devido à imprudência dos condutores e excesso de velocidade. Ele alega que a qualidade da via interfere principalmente nos danos materiais do veículo.

Todas as ocorrências poderiam ser evitadas de duas formas: melhorias na via e respeito à legislação, avalia.

Os dados mostram que os meses com maior número de acidentes são março, julho e dezembro. Lyra explica que as ocorrências ficam concentradas nesse período em função de maior movimentação da via.

Para Dirceu Rodrigues Alves, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a duplicação da BR 262 iria favorecer à redução dos acidentes e à incidência de mortes, uma vez que, em pistas simples, há maior risco de veículos baterem de frente. E colisão frontal é quase sempre igual a óbito, aponta.

Dirceu Alves lembra que a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu como meta reduzir à metade o número de mortes nas estradas do Brasil, entre 2011 e 2020. No entanto, segundo ele, o país ainda está longe de atingir o objetivo, embora o prazo esteja no final.

NÚMEROS

200

QUILÔMETROS

É a extensão da BR 262 no Espírito Santo

695

Feridos

É o número de feridos na via em 2017

DNIT DIZ QUE OBRA VAI TER INÍCIO NESTE MÊS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assegura que as obras de duplicação começam realmente ainda neste mês de abril.

Por nota, a superitendência regional informou que o canteiro de obras já está implantado, mas não estabeleceu o dia para o início das intervenções.

Considerando que não se trata de obra de curto prazo e também não contempla toda a extensão da rodovia, outras ações são necessárias para manter a via em condições de uso. Assim, operações tapa-buraco estão previstas.

Ainda segundo a nota, trata-se de uma atividade

permanente. Mas, questionado sobre a falta de interesse de empresas em executar o serviço, em um processo de licitação, o Dnit não se manifestou sobre este ponto e limitou-se a dizer que o trabalho vai ser executado.