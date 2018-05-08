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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: pastor não vai ao enterro, diz defesa

Defesa diz que não pedirá a liberação do pastor, que está preso em Viana, porque teme pela integridade física dele

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 20:42
Pastor Georgeval foi preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta
O pastor George Alves, que está preso desde o dia 28 de abril, não vai ao sepultamento dos meninos Kauã e Joaquim, que foram mortos carbonizados, em Linhares. À reportagem do Gazeta Online, uma advogada da família explicou que não fará o pedido de liberação do pastor para acompanhar o sepultamento porque teme pela integridade física dele.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Até a manhã desta terça-feira (8), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) confirmou à reportagem que não tinha recebido nenhum pedido de liberação do pastor. O acusado está em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na Grande Vitória.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LIBERAR CORPOS
Os corpos de Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos  irmãos mortos carbonizados em um incêndio, no dia 21 abril em Linhares, região Norte do Estado  precisam de autorização judicial para registro tardio de óbito antes de serem liberados para o sepultamento. De acordo com o delegado Danilo Bahiense da Superintendência de Polícia Técnico-científica (SPTC), o motivo do pedido de autorização judicial acontece porque o prazo legal para liberação dos corpos no Departamento Médico Legal, que é subordinado à SPTC, foi ultrapassado.
"Quando a liberação dos corpos é superior a 15 dias, deve haver uma autorização do médico legista. Por isso, é preciso solicitar uma autorização judicial ou alvará de registro de óbito para conseguir essa liberação tardia", explicou.
O artigo 78, da lei Nº 6.015 de 1973, estabelece que "nenhum enterramento será feito sem certidão de oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado do médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas, que tiverem presenciado ou verificado a morte".
O DML de Vitória disponibilizou os corpos das crianças nesta segunda-feira (7) para os trâmites de retirada do local (que inclui o pedido da família à Justiça para liberação), após resultado dos exames de DNA realizados para identificação das crianças.  Uma funerária de Linhares já foi contratada pela família para fazer o traslado dos corpos, mas ainda aguarda a liberação judicial para vir à capital.
Os advogados da família disseram à reportagem que já estão auxiliando no processo de liberação dos corpos. (Com informações de Brunela Alves)
 

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