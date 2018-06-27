Crédito: Umberto Lemos | InterTV

O retorno da pastora Juliana Pereira Sales Alves, 27 anos, para o Espírito Santo foi solicitado na tarde desta terça-feira (26) pelo Ministério Público Estadual (MPE). Ela permanece no presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Já há uma solicitação para que ela seja conduzida para o presídio feminino de Colatina, já que a cidade onde ocorreu o crime, Linhares, não conta com este tipo de espaço.

O pedido feito pela promotora Rachel Tannembaun, da 2ª Promotoria Criminal de Linhares, e anexado ao processo, que retornou para a 1ª Vara Criminal de Linhares. Além do chamado "pedido de recambiamento" da pastora, também foram anexadas informações sobre o assistente de acusação solicitado pelo pai de Kauã, Rainy Butkovsky, e ainda a resposta aos pedidos formulados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, presidida pelo senador Magno Malta. Mas como o processo tramita em sigilo, não há detalhes sobre as respostas da promotora em relação as solicitações.

Your browser does not support the audio element. Tragédia em Linhares; MP pede transferência de pastora para o ES

PRISÃO

Juliana Sales foi presa no último dia 19, em Teófilo Otoni. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), que administra os presídios mineiros, obtidas nesta terça-feira (26), a pastora permanece no Presídio de Teófilo Otoni e acrescentou que não há previsão sobre a transferência dela. Informou também que ela está sendo mantida em uma cela separada, seguindo a rotina da unidade prisional e que até o momento não houve reclamações, nem mesmo de problemas decorrentes do acúmulo de leite materno.

O grupo de advogados que faz a defesa de Juliana havia dito que ela reclamava do fato de estar sofrendo com "leite empedrado", resultado de não estar amamentando o filho mais novo, de dois anos, que foi trazido para o Espírito Santo.

Juliana foi denunciada pelo Ministério Público Estadual por conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares. Foi considerado que ela sabia dos riscos de deixar as crianças sozinhas com o pastor George. Ela foi denunciada pelos crimes de duplo homicídio, estupro de vulneráveis e fraude processual. No momento em que foi presa, Juliana estava com o filho caçula, de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz. Como a denúncia já foi aceita pela Justiça, ela agora é ré em um processo penal.