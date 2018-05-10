Tragédia em Linhares: funerária chega ao DML de Vitória

Rainy Butkovsky, pai de Kauã, no DML de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os corpos dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, mortos carbonizados no último dia 21 de abril em Linhares, foram liberados do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na noite desta quarta-feira (9). O carro da funerária de Linhares, que fez o traslado, chegou ao DML às 19h40 e saiu às 22h18. O pai, avó e duas tias de Kauã estiveram no local, bastante abalados.

O sepultamento dos irmãos vai acontecer no Cemitério Municipal São José, em Linhares, nesta quinta-feira (10).





A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles, disse que não haverá velório e que o enterro será restrito a poucos amigos e familiares.

Rainy Butkovsky, pai de Kauã, no DML de Vitória Crédito: Fernando Madeira

PM AUTORIZA ESCOLTA PARA PASTORA

O Tenente Coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou nesta quarta-feira (9) a escolta solicitada pela pastora Juliana Salles.

Em entrevista ao Gazeta Online, o coronel declarou que a equipe da PM está no local para garantir a segurança e minimizar possíveis problemas. "Não vejo problema nenhum que a PM esteja aqui para dar apoio, todo apoio que for necessário, para que se faça o enterro das crianças em si e que possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e paz social no local onde vai ser", declarou.

PASTOR QUER IR A SEPULTAMENTO

Taycê declarou que o pastor está pedindo para ir ao cemitério, mas que os advogados de defesa dele ainda estão analisando a possibilidade. Ela disse que não acha prudente que George vá ao enterro dos irmãos por medo dele sofrer algum tipo de violência.