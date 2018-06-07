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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: duas novas testemunhas prestam depoimento

Uma delas já trabalhou no salão de beleza que Georgeval Alves Gonçalves possuía na cidade

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:00
Fachada da 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Duas mulheres que conhecem Georgeval Alves Gonçalves, mais conhecido como pastor George, foram ouvidas na Delegacia de Linhares na tarde desta quarta-feira (06). Ele foi indiciado pela Polícia Civil como o responsável pela morte do filho Joaquim, de 3 anos, e do enteado Kauã, de 6 anos. As crianças morreram em um incêndio, em Linhares, no dia 21 de abril. Segundo informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta Norte e Noroeste, uma das mulheres ouvidas já foi funcionária do salão que George teve na cidade.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Os novos depoimentos fazem parte das investigações complementares solicitadas pelo Ministério Público Estadual, que devolveu à polícia o inquérito na última terça-feira (05). Na ocasião, a promotora Rachel Tannenbaum, da Segunda Promotoria Criminal - que trata de crimes dolosos contra a vida - de Linhares, responsável pelo caso, informou que "serão necessárias diligências (investigações) complementares", sem detalhar os motivos do pedido, mas explicou que, como ainda está em vigor a prisão temporária do pastor, o prazo para que a denúncia seja produzida não se encerrou nesta segunda-feira (4).
As solicitações feitas pela promotora já estão sendo concluídas pelo delegado, que deve reenviar o o inquérito para o Ministério Público até sexta-feira (8). A promotora havia concedido à polícia um prazo de dez dias para conclusão dos trabalhos. Detalhes do caso não estão sendo revelados porque o processo está sob sigilo.
Tragédia em Linhares, duas novas testemunhas prestam depoimento
A força-tarefa que investigou o caso concluiu o inquérito no dia 25 do mês passado. Perícias anexadas ao inquérito apontam que o incêndio foi criminoso e que as crianças teriam sido agredidas, alvos de abusos sexuais e que ainda estariam vivas quando o incêndio foi iniciado. 
O pastor George era líder da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, junto da esposa, a também pastora Juliana Salles, mãe das crianças. George está preso desde o dia 28 de abril e teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias, por decisão da Justiça, no último dia 22 de maio.

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