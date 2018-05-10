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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: corpos vão passar a noite em funerária

O sepultamento deve acontecer a partir das 7 horas desta quinta-feira (10), no Cemitério Municipal São José, em Linhares

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 22:16
Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Os corpos dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos  mortos carbonizados no dia 21 de abril  vão passar a noite em uma funerária de Linhares. O veículo que fará o traslado dos corpos, que estão no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, saiu de Linhares com destino à Capital às 16h30 desta quarta-feira (9). O veículo chegou ao DML por volta das 19h30, e a previsão de retorno é às 23 horas. Por conta do horário, os corpos passarão a madrugada na funerária de Linhares.
Rainy Butkovsky, pai de Kauã, no DML de Vitória para liberação do corpo do filho Crédito: Fernando Madeira | GZ
A previsão é de que o sepultamento de Kauã e Joaquim aconteça somente a partir das 7 horas desta quinta-feira (10), no Cemitério Municipal São José, em Linhares.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles, disse que não haverá velório e que o enterro será restrito a poucos amigos e familiares.
PM AUTORIZA ESCOLTA PARA PASTORA
O Tenente Coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou nesta quarta-feira (9) a escolta solicitada pela pastora Juliana Salles.
Em entrevista ao Gazeta Online, o coronel declarou que a equipe da PM está no local para garantir a segurança e minimizar possíveis problemas. "Não vejo problema nenhum que a PM esteja aqui para dar apoio, todo apoio que for necessário, para que se faça o enterro das crianças em si e que possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e paz social no local onde vai ser", declarou.
PASTOR QUER IR A SEPULTAMENTO
Taycê declarou que o pastor está pedindo para ir ao cemitério, mas que os advogados de defesa dele ainda estão analisando a possibilidade. Ela disse que não acha prudente que George vá ao enterro dos irmãos por medo dele sofrer algum tipo de violência.
Acionada pelo Gazeta Online na noite desta quarta-feira (9), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que não havia recebido nenhum pedido para a liberação de George Alves.  
 

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