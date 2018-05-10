Tragédia em Linhares: corpos vão passar a noite em funerária

Os corpos dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos  mortos carbonizados no dia 21 de abril  vão passar a noite em uma funerária de. O veículo que fará o traslado dos corpos, que estão node Vitória, saiu de Linhares com destino à Capital às 16h30 desta quarta-feira (9). O veículo chegou ao DML por volta das 19h30, e a previsão de retorno é às 23 horas. Por conta do horário, os corpos passarão a madrugada na funerária de Linhares.