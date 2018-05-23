Após a tragédia que chocou o Espírito Santo, onde a polícia concluiu que o pastor George Alves estuprou, agrediu e matou os irmãos Joaquim, 3 anos, e Kauã, 6 anos, populares transformaram a casa incendiada em Linhares, no dia 21 de abril, em ponto de peregrinação. Durante todo o dia, centenas de pessoas passaram pelo local para tirar fotos, chorar e deixar flores, em homenagem às crianças.
Tragédia em Linhares - casa incendiada vira ponto de peregrinação
O aposentado Carlos Ferreira de Souza, de 67 anos, disse à reportagem do Gazeta Online que nunca viu crime como esse. Ele, que é avô de duas crianças da idade de Joaquim, ficou abalado. "Um crime bárbaro desse. A justiça tem que ser feita. Eu como pai e avô fico imaginando como uma pessoa pode fazer isso", disse o aposentado, que mora próximo à igreja liderada pelo pastor, no Bairro Interlagos.
O entregador de gás Geraldo Ferreira também compareceu ao local para deixar uma homenagem. "Isso é muito triste. Eu como pai e avô não posso controlar a emoção", disse.
Desde o último domingo (20), vários cartazes foram colados por moradores na casa onde as crianças viviam com a família. Entre os dizeres, estavam: "Queremos respostas"; "justiça para os anjos" e "eterno Joaquim e Kauã".
Na noite de segunda (21), completado um mês do incêndio, populares se reuniram em frente à casa, em um ato para homenagear as vítimas. Velas foram acesas e colocadas enfileiradas no muro do imóvel. Com roupas brancas, os manifestantes rezaram o Pai-Nosso e a Ave-Maria e gritaram "justiça para os anjos" do lado de fora da residência. Ao final, bateram palmas e jogaram balões brancos na garagem da casa.