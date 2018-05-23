Tragédia em Linhares: casa incendiada vira ponto de peregrinação

Após a tragédia que chocou o Espírito Santo, onde aestuprou, agrediu e matou os irmãos Joaquim, 3 anos, e Kauã, 6 anos, populares transformaram a casa incendiada em, no dia 21 de abril, em ponto de peregrinação. Durante todo o dia, centenas de pessoas passaram pelo local para tirar fotos, chorar e deixar flores, em homenagem às crianças.

O aposentado Carlos Ferreira de Souza, de 67 anos, disse à reportagem do Gazeta Online que nunca viu crime como esse. Ele, que é avô de duas crianças da idade de Joaquim, ficou abalado. "Um crime bárbaro desse. A justiça tem que ser feita. Eu como pai e avô fico imaginando como uma pessoa pode fazer isso", disse o aposentado, que mora próximo à igreja liderada pelo pastor, no Bairro Interlagos.