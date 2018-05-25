Tragédia em Linhares: 'Toda cadeia é pouca para ele', diz pai de Kauã

Rainy Bukovsky junto do filho Kauã Crédito: Reprodução Facebook

Só tenho lembranças boas com ele. Vou guardar ele como um anjo. Ele e o Joaquim, dois anjos. É assim que o pai de Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, Rainy Butkovsky, vai se lembrar do filho e do irmão de Kauã, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, mortos em Linhares após serem estuprados, agredidos e queimados por Georgeval Alves, pai de Joaquim

Em entrevista ao repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, Rainy Butkovsky contou como se sentiu ao receber o resultado das investigações policiais e falou um pouco sobre quais são os planos para o futuro de agora em diante. Veja trechos da entrevista.

RESULTADO DAS INVESTIGAÇÕES

"Essa jornada de mais de 30 dias, a família sofrendo bastante a cada dia, esperando a noticia, cada dia esperando a resolução do caso para saber o que realmente estava acontecendo, para poder saber o que realmente aconteceu, esses dois dias estão sendo os dois dias mais difíceis.

O dia de ontem e o dia de anteontem, receber a notícia de que esse verme cometeu tamanha brutalidade com essas duas crianças... Tem me feito sofrer muito. Tem feito minha família sofrer muito, tem feito a sociedade toda sofrer muito.

O meu coração é o coração da sociedade. Toda revoltada, todo sofrimento que a sociedade está passando, é o sofrimento que tem aqui no meu coração e toda a cadeia é pouca pra esse cara, esse cara não, esse verme."

Toda condenação pra ele é pouca. Espero em Deus a cada dia o renovo, espero em Deus a cada dia o conforto, pra poder estar confortando o meu coração, o coração dos meus familiares e o coração de quem está sofrendo, que eu creio que seja a sociedade em um todo, porque são crianças, anjos.

"NO COMEÇO, NÃO PENSEI QUE FOSSE ELE"

"Infelizmente, o momento que eu estava vivendo eu não conseguia pensar nada além do momento que eu estava vivendo, eu estava muito fragilizado. Meu pensamento era só de que eu não iria ter mais o meu filho, de que ele não iria estar aqui mais com a gente. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era aquilo, quando eu recebi a noticia de que eu tinha perdido ele, de que eu tinha perdido o meu filho. As pessoas estavam apontando ele e no começo, pra mim, não tinha sido ele. Depois, com a prisão dele, comecei a ver que ele tinha feito alguma coisa com essas crianças, que eu comecei a pensar na minha linha de raciocínio o funcionamento, que eu comecei a conseguir começar a enxergar as coisas, que eu pude ver que realmente tinha sido ele".

SUSPEITAS

"Eu começando a ver realmente que uma pessoa não tem como deixar duas crianças serem queimadas dentro de casa sem fazer nada. Aparecer com uma queimadura no pé ou na mão, na hora que meu filho tinha morto, eu não tinha o pensamento de que ele poderia ter matado o meu filho, eu não cheguei nem a olhar as mãos dele, os pés dele se estavam queimados.

E juntou uma coisa a outra, a sociedade que está vivendo o luto também, tanto a sociedade que já estava falando que foi ele quanto as pessoas que achavam que havia acontecido mesmo uma tragédia, essas pessoas, não sei se através dos fatos, do que tinha na casa, conseguiram enxergar que tinha alguma coisa de errado, ou através do depoimento que ele deu no DML, ou do comportamento dele, conseguiram ver que tinha alguma coisa de errado.

Parabéns p todas as autoridades que estão nessa investigação e conseguiram realmente passar para gente, para a sociedade, para a família que está vivendo num coração só, todos estavam aguardando intensamente com muita tristeza e muita agonia e muita gente não querendo acreditar que tinha sido esse verme que tinha feito isso ou que ele tivesse feito alguma coisa que não passasse de uma tragédia.

ABRAÇAR CAUSA DA PEDOFILIA

"Eu não tenho uma ideia fixa, mas sei que posso estar procurando pessoas que possam me ajudar para desenvolver um projeto, alguma ONG, ajudar crianças que conviveram com maus-tratos. Eu não sei o que é pior, se é a morte ou se é a pessoa ter que seguir a vida com um fato dessa na vida.

Espero poder fazer alguma coisa para ajudar essas crianças, espero poder somar, espero poder doar um pouco de mim, doar um tempo da minha vida e espero que, desse fato, desse caso, dessa brutalidade, surjam pessoas comovidas que possam também ajudar, que possam dedicar um pouco do seu tempo para cuidar dessas crianças porque o foco que a gente tem que dar hoje é realmente cuidar das nossas crianças, que são o nosso futuro, são a pureza que a gente tem, a única pureza que a gente tem hoje".

LEMBRANÇA DO FILHO

"Só tenho lembranças boas com ele. Vou guardar ele como um anjo. Ele e o Joaquim, dois anjos. Eu sei que eles estão olhando por mim agora e vão continuar guiando meus passos e a cada dia vão estar dando conforto. Vamos vencer a cada dia, eu, meus familiares e todos que continuam e que vão continuar sofrendo com essa perda".