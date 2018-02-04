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Traficante é morto com requintes de crueldade em Cariacica

Testemunhas contaram à polícia que a morte teria ligação com um assassinato que ele teria cometido no dia interior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 15:32

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 15:32

Local em que Samatiel foi morto Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Um traficante de 19 anos foi assassinado com requintes de crueldade por volta das 5 horas deste domingo (4), em bairro Prolar, Cariacica. Samatiel Ferreira de Souza foi alvo de vários disparos de arma de fogo e teve a cabeça esmagada com blocos de concreto. 
O corpo de Samatiel foi encontrado com maconha, cocaína e R$100. Testemunhas contaram à polícia que a morte teria ligação com um assassinato que ele teria cometido no dia anterior. Ele tinha mandado de prisão por homicídio.
Samatiel teria sido o autor da morte do ajudante de pedreiro Rodrigo Santana da Conceição, de 20 anos. O corpo de Rodrigo foi encontrado dentro de um riacho às 8h40, deste domingo (4), a cerca de um quilômetro de onde o corpo de Samatiel havia sido recolhido na madrugada. 
O corpo estava com uma corda no pescoço e várias perfurações de faca em três partes do corpo. O local era de difícil acesso e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para que o corpo fosse retirado.

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