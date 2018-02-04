Traficante é morto com requintes de crueldade em Cariacica

Local em que Samatiel foi morto Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Um traficante de 19 anos foi assassinado com requintes de crueldade por volta das 5 horas deste domingo (4), em bairro Prolar, Cariacica. Samatiel Ferreira de Souza foi alvo de vários disparos de arma de fogo e teve a cabeça esmagada com blocos de concreto.

O corpo de Samatiel foi encontrado com maconha, cocaína e R$100. Testemunhas contaram à polícia que a morte teria ligação com um assassinato que ele teria cometido no dia anterior. Ele tinha mandado de prisão por homicídio.

Samatiel teria sido o autor da morte do ajudante de pedreiro Rodrigo Santana da Conceição, de 20 anos. O corpo de Rodrigo foi encontrado dentro de um riacho às 8h40, deste domingo (4), a cerca de um quilômetro de onde o corpo de Samatiel havia sido recolhido na madrugada.