Tradicional puxada de rede em Itapoã rende 6 toneladas de peixe

A rotina de moradores e turistas que frequentam a praia de Itapoã, em Vila Velha, foi alterada na manhã desta quarta-feira (8). Milhares de peixes, da espécie bonito, foram pescados durante uma puxada de rede, que é até tema de música da banda capixaba Manimal. Os peixes encheram barcos, caixas e também estão expostos em lonas na faixa de areia da praia de Itapoã.
De acordo com pescadores locais, foram cerca de seis mil quilos de bonito, peixe de carne escura, semelhante ao atum. A cena costuma ser presenciada por muitas pessoas. Quem estiver interessado em fazer uma moqueca, pode aproveitar. Cada unidade está sendo vendida a R$ 20. Quem optar por levar dois peixes, paga R$ 30.