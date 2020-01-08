Tradicional puxada de rede em Itapoã rende 6 toneladas de peixe

De acordo com pescadores locais, foram cerca de seis mil quilos de bonito, peixe de carne escura, semelhante ao atum. A cena costuma ser presenciada por muitas pessoas. Quem estiver interessado em fazer uma moqueca, pode aproveitar. Cada unidade está sendo vendida a R$ 20. Quem optar por levar dois peixes, paga R$ 30.