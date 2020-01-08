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Vila Velha

Tradicional puxada de rede em Itapoã rende 6 toneladas de peixe

Os peixes, da espécie bonito, foram pescados na manhã desta quarta-feira (8). O cardume está sendo vendido na praia de Itapoã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 12:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 12:17

Cerca de 6 mil kg de bonito, peixe de carne escura semelhante a atum Crédito: Ricardo Medeiros
A rotina de moradores e turistas que frequentam a praia de Itapoã, em Vila Velha, foi alterada na manhã desta quarta-feira (8). Milhares de peixes, da espécie bonito, foram pescados durante uma puxada de rede, que é até tema de música da banda capixaba Manimal. Os peixes encheram barcos, caixas e também estão expostos em lonas na faixa de areia da praia de Itapoã.
De acordo com pescadores locais, foram cerca de seis mil quilos de bonito, peixe de carne escura, semelhante ao atum. A cena costuma ser presenciada por muitas pessoas. Quem estiver interessado em fazer uma moqueca, pode aproveitar. Cada unidade está sendo vendida a R$ 20. Quem optar por levar dois peixes, paga R$ 30.

Puxada de rede rende 6 toneladas de peixe

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