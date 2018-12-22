Tradição: espetáculo 'A Árvore que Canta' chega à 20ª edição no ES

É tradição de Natal o encantamento do público com A Árvore que Canta, espetáculo realizado pela Primeira Igreja Batista de Vitória que está comemorando 20 anos. O grupo é composto por 70 pessoas de todas as idades: a mais jovem tem 16 anos, enquanto o mais experiente já celebra 85.
Há, ainda, quem participe desde o começo e, mesmo que o tempo passe e que a experiência aumente, o frio na barriga pré-cantoria ainda é o mesmo. Pelo menos, é o que garante a regente do coral, Edinea Stikan. Não é nervosismo, é a euforia de poder apresentar alto que estamos preparando desde a metade do ano, explica.
Para que o espetáculo aconteça na época natalina, a organização começa em maio com a escolha do tema e do repertório. Depois, são selecionadas as músicas e, então, em junho, começam os ensaios. Ao todo, pelo menos 400 pessoas estão envolvidas na organização da Árvore que Canta.
Sentimos muita alegria de apresentar algo que tantas pessoas se voluntariaram para organizar, descreve Edinea.
Neste sábado, a partir das 20h, acontece a primeira apresentação da temporada 2018. Os convites para assistir aos espetáculos estão esgotados, mas a boa notícia é que há fila de espera.
Quem quiser assistir pode chegar à Primeira Igreja Batista de Vitória cerca de meia hora antes e colocar o nome da lista. Sempre temos desistências de última hora e, dificilmente, alguém fica sem participar da apresentação, garante a regente do coral.
Ainda neste ano, o grupo se apresenta nos dias 23, 25 e 26 sempre às 20h, e na Primeira Igreja Batista de Vitória.