Tradição: espetáculo 'A Árvore que Canta' chega à 20ª edição no ES

"A Árvore que Canta" tem 70 integrantes de 16 a 85 anos Crédito: Ricardo Medeiros

É tradição de Natal o encantamento do público com A Árvore que Canta, espetáculo realizado pela Primeira Igreja Batista de Vitória que está comemorando 20 anos. O grupo é composto por 70 pessoas de todas as idades: a mais jovem tem 16 anos, enquanto o mais experiente já celebra 85.

Há, ainda, quem participe desde o começo e, mesmo que o tempo passe e que a experiência aumente, o frio na barriga pré-cantoria ainda é o mesmo. Pelo menos, é o que garante a regente do coral, Edinea Stikan. Não é nervosismo, é a euforia de poder apresentar alto que estamos preparando desde a metade do ano, explica.

Para que o espetáculo aconteça na época natalina, a organização começa em maio com a escolha do tema e do repertório. Depois, são selecionadas as músicas e, então, em junho, começam os ensaios. Ao todo, pelo menos 400 pessoas estão envolvidas na organização da Árvore que Canta.

Sentimos muita alegria de apresentar algo que tantas pessoas se voluntariaram para organizar, descreve Edinea.

Neste sábado, a partir das 20h, acontece a primeira apresentação da temporada 2018. Os convites para assistir aos espetáculos estão esgotados, mas a boa notícia é que há fila de espera.

Quem quiser assistir pode chegar à Primeira Igreja Batista de Vitória cerca de meia hora antes e colocar o nome da lista. Sempre temos desistências de última hora e, dificilmente, alguém fica sem participar da apresentação, garante a regente do coral.