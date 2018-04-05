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Trânsito lento

Trabalhadores participam de Marcha Nacional da Saúde em Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, apenas a faixa da esquerda está fluindo. O trânsito segue lento desde a Curva do Saldanha, em Vitória

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 15:13
Um grupo do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo (Sindsaúde ES) participa da Marcha Nacional da Saúde na manhã desta quinta-feira (5). Os trabalhadores saíram da Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, e caminharam até o Palácio Anchieta, também no Centro. 
O grupo reivindica, com faixas e trio elétrico, por melhores salários, pela terceirização do Sistema Único de Saúde (SUS) e contra a precariedade do setor. A manifestação teve início por volta de 11h30.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, apenas a faixa da esquerda está fluindo. O trânsito segue lento desde a Curva do Saldanha, em Vitória. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória acompanham o movimento.

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