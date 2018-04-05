Trabalhadores participam de Marcha Nacional da Saúde em Vitória

Um grupo do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo (Sindsaúde ES) participa da Marcha Nacional da Saúde na manhã desta quinta-feira (5). Os trabalhadores saíram da Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, e caminharam até o Palácio Anchieta, também no Centro.

O grupo reivindica, com faixas e trio elétrico, por melhores salários, pela terceirização do Sistema Único de Saúde (SUS) e contra a precariedade do setor. A manifestação teve início por volta de 11h30.