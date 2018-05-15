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Manifestação

Trabalhadores da construção civil interditam trânsito em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o grupo saiu da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, por volta de 12h

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 15:39
Manifestação interdita ruas do Centro de Vitória na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Reprodução
Cerca de 100 pessoas do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Montagem do Espírito Santo (Sintraconst - ES) interditaram o trânsito no Centro de Vitória, no início da tarde desta terça-feira (15).
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o grupo saiu da Praça Costa Pereira, também no Centro da Capital, por volta das 12h. Eles caminharam pela Avenida Jerônimo Monteiro até o Palácio Anchieta, onde fizeram uma parada de alguns minutos. Após a pausa, os manifestantes continuaram andando e  ocuparam a Avenida Getúlio Vargas.
O tráfego ficou congestionado em todas as faixas da avenida. A Polícia Militar esteve no local e a equipe de trânsito também.
Às 13h25, o trânsito estava fluindo lentamente e sem interdições. Os manifestantes se deslocaram para a rua do Ministério do Trabalho.
Por volta das 14h55, a Guarda Municipal informou que o trânsito no local já estava liberado e os manifestantes se concentravam em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
A equipe de reportagem do Gazeta Online tentou entrar em contato com o Sintraconst - ES, mas não obteve resposta. Não há informações sobre o motivo da manifestação. 

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