Trabalhadores da construção civil interditam trânsito em Vitória

Manifestação interdita ruas do Centro de Vitória na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Reprodução

Cerca de 100 pessoas do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Montagem do Espírito Santo (Sintraconst - ES) interditaram o trânsito no Centro de Vitória, no início da tarde desta terça-feira (15).

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o grupo saiu da Praça Costa Pereira, também no Centro da Capital, por volta das 12h. Eles caminharam pela Avenida Jerônimo Monteiro até o Palácio Anchieta, onde fizeram uma parada de alguns minutos. Após a pausa, os manifestantes continuaram andando e ocuparam a Avenida Getúlio Vargas.

O tráfego ficou congestionado em todas as faixas da avenida. A Polícia Militar esteve no local e a equipe de trânsito também.

Às 13h25, o trânsito estava fluindo lentamente e sem interdições. Os manifestantes se deslocaram para a rua do Ministério do Trabalho.

Por volta das 14h55, a Guarda Municipal informou que o trânsito no local já estava liberado e os manifestantes se concentravam em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).