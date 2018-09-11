Tolerância zero: multas por causa de barulho batem recorde em Vitória

O coordenador de Meio Ambiente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Peterson Pimentel, diz que o barulho desvaloriza os imóveis Crédito: Fernando madeira

O ano ainda nem acabou, mas o número de multas por causa de barulho já é maior do que de todo o do ano passado na Capital. Até o momento foram 143 infrações, enquanto 2017 registrou 91. Isso representa um aumento de 57,14% e um montante de quase R$ 1 milhão que deve ser pago à Prefeitura de Vitória. O bairro mais barulhento não é uma novidade: Jardim da Penha. E a Rua da Lama é o principal alvo das reclamações.

Esse aumento se deve a um decreto publicado no mês de fevereiro que mudou as regras em relação ao barulho, segundo a gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Priscila Ligia Alvarino. Com a mudança, os carros de som não precisam ser notificados antes de serem multados. Agora, constatada a infração, o veículo é multado na hora. Cada multa tem o valor de R$ 6.534,56.

Antes a legislação previa que os veículos fossem abordados igual acontece com os estabelecimentos. Ou seja, primeiro tinha uma notificação. Se houvesse novamente uma reclamação, aí o veículo seria multado. Nessa lógica era difícil multar os carros porque eles se deslocam e mudam de lugar.

Como a queixa contra som alto em carros era recorrente, o decreto veio para amenizar as reclamações. Do total de 143 multas, 80 são referentes a som móvel, isto é, veículos automotores, bicicletas com caixas de som acopladas ou até caixinhas de som portáteis. No caso dos carros o barulho não precisa nem ser medido, só audível na parte externa. O fiscal chega, se ele vê que está tendo um barulho bem acima, ele já pode multar, acrescenta.

AGITAÇÃO

Com um total de 289 reclamações esse ano, Jardim da Penha lidera o ranking de denúncias no disque-silêncio da Capital. O que mais incomoda são os carros de som que em sua maioria não são de Vitória, mas de outras cidades. Até os bares reclamam desses carros porque geralmente tem um comércio ilegal de drogas e envolve até a questão de segurança, comenta o coordenador de Meio Ambiente, Urbanismo e Acessibilidade da associação de moradores, Peterson Pimentel.

Ainda de acordo com Peterson, a baderna na região até desvaloriza os imóveis. As famílias que decidem morar perto da Rua da Lama são aquelas em que os filhos querem estudar ou já estudam na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O aluguel e o próprio imóvel são mais baratos do que em outros lugares dentro do bairro.

Caixinhas de som também estão na mira da prefeitura depois do novo decreto. Por menor que seja o equipamento, se estiver emitindo um ruído que incomode o sossego público, o aparelho pode ser apreendido pelos fiscais. Para reaver o som, o proprietário deve comparecer na sede da Prefeitura de Vitória para retirá-lo. Quando o dono vem retirar a caixa de som, ele recebe a multa. O novo decreto não permite caixas de som nas ruas. O valor da multa é o mesmo para carros de som, diz Priscila.

FISCALIZAÇÃO

Este ano foram 1,8 mil reclamações registradas no disque-silêncio em Vitória. Os principais motivos das queixas são som alto em casas e condomínio; em bares, restaurantes e quiosques; obras de construção civil; cultos religiosos; e veículos automotores.

A fiscalização funciona 24 horas e as denúncias podem ser feitas pelo número 156 da Prefeitura de Vitória, além do aplicativo Vitória Online no celular. De acordo com Priscila, além das reclamações, ações rotineiras são realizadas na Capital. Nossa equipe monitora a Rua da Lama e outros locais onde já sabemos que temos problema com a ordem pública.

O QUE MUDOU

Decreto

Multas

Com o decreto 17.304 do dia 15 de fevereiro deste ano, os fiscais do disque-silêncio de Vitória podem multar carros de som assim que constatarem irregularidades.

Como era

Quando havia uma denúncia contra um carro de som, a equipe de fiscalização primeiro notificava o condutor do carro. Só havia multa em casos de reincidência de reclamação, assim como é contra bares e condomínios.

Dificuldade

Como os carros circulam pela cidade, era difícil multar os veículos porque eles mudavam de lugar, segundo a gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Priscila Ligia Alvarino. Agora a multa é feita na hora da fiscalização.

Novo PDU

Alteração nos limites

Outra mudança em Vitória foi devido ao novo Plano Diretor Urbano (PDU) que passou a valer no mês de maio deste ano. Agora, 55 decibéis são permitidos de 7h às 22h (antes era de 7 às 20h). No período noturno são permitidos 50 decibéis de 22h às 7h (antes era de 20h às 7h).