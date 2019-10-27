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Acidente

Tio do pão de queijo melhora e médicos vão tirar sedação

Davi de Jesus Pereira foi atropelado na BR 101, na Serra, enquanto trabalhava, e precisou passar por cirurgias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 13:51

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 13:51

Davi de Jesus Pereira foi atropelado e está internado em hospital Crédito: Bárbara Oliveira
Tio do pão de queijo melhora e médicos vão tirar sedação
Conhecido como tio do pão de queijo, o ambulante Davi de Jesus Pereira, 50 anos, começou a apresentar melhoras no seu quadro geral e, a partir desta segunda-feira (28), está previsto que os médicos tirem a sua sedação.  O vendedor foi atropelado na noite de sexta-feira (25), quando atravessava a BR 101, nas imediações do Parque de Exposições de Carapina, por um motociclista. Uma mulher que seguia na garupa da moto caiu, foi atropelada por um caminhão e morreu no local
Davi está internado na UTI do Hospital Dr Jayme dos Santos Neves, em coma induzido e respira por aparelhos. Segundo o irmão do ambulante, Paulo César Pereira, a expectativa é de que, com a retirada da medicação, no final desta segunda-feira  ele já esteja consciente.  

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O tio do pão de queijo precisou passar por duas cirurgias: a primeira, para corrigir uma fratura no braço direito, e a segunda, com a perspectiva de reconstruir a perna esquerda, que teve fratura exposta devido ao acidente. Nesta, foram instalados fixadores externos, popularmente chamados de gaiola, para o osso ficar no lugar.
"A situação está melhor, graças a Deus, e a cirurgia foi bem. Ele vai voltar a andar. Pode demorar, mas vai voltar ao normal."
Paulo César Pereira - Irmão do ambulante

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