Teto de agência bancária desaba e deixa dois feridos em Vitória

O teto de uma agência bancária, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, desabou na noite desta quinta-feira (05). O acidente aconteceu por volta das 23 horas e deixou duas pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três trabalhadores faziam reparos no teto da agência quando tudo veio abaixo. A estrutura de ferro que fica na parte da frente da agência, próximo aos caixas eletrônicos, desabou e levou junto o forro de gesso.

Um dos trabalhadores teve ferimentos leves e foi levado para o Pronto Atendimento da Praia do Suá. Outro machucou o tornozelo e foi levado para o Hospital São Lucas.