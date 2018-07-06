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Enseada do Suá

Teto de agência bancária desaba e deixa dois feridos em Vitória

A estrutura de ferro que fica na parte da frente da agência, próximo aos caixas eletrônicos, desabou e levou junto o forro de gesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 14:10

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 14:10

O teto de uma agência bancária, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, desabou na noite desta quinta-feira (05). O acidente aconteceu por volta das 23 horas e deixou duas pessoas feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três trabalhadores faziam reparos no teto da agência quando tudo veio abaixo. A estrutura de ferro que fica na parte da frente da agência, próximo aos caixas eletrônicos, desabou e levou junto o forro de gesso.
Um dos trabalhadores teve ferimentos leves e foi levado para o Pronto Atendimento da Praia do Suá. Outro machucou o tornozelo e foi levado para o Hospital São Lucas.
Os funcionários da empresa que faziam reparos na agência não quiseram comentar o incidente com a reportagem da TV Gazeta.

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