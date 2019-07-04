Teresa Abaurre: 'É papel da imprensa estar ao lado do povo, buscar mudar'

Depois de 32 anos na TV GAZETA, Teresa Abaurre, 58, se aposentou e se despediu nesta semana da Rede Gazeta. Referência no jornalismo capixaba, ela possui uma longa trajetória, tendo ocupado cargos na reportagem e na edição. Ela passou pelo Bom dia ES, ES1 e fechou sua carreira como editora do ES2.

Teresa juntamente com Suely Lievori foram as responsáveis pela criação do programa que anima as tardes de sábado: o Em Movimento, no ar há 19 anos. Ela também trouxe novos quadros para o ESTV 1° Edição (atual ES1) que abriram espaço e deram voz ao público e às comunidades, como o Prometeu Cumpriu, Calendário do ESTV, a Urna do ESTV, além de quadros como Dicas da Lucy e Raspando a Panela.

Através da TV, Teresa ajudou a contar e a construir a história do Espírito Santo. Para ela, o período que mais chamou a atenção foi durante o combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (final da década de 1990 e início dos anos 2000), em que a TV GAZETA teve forte atuação. Durante esse período de trabalho e o avanço da tecnologia, ela garante que a essência do jornalista não mudou, sendo primordial para o profissional estar disposto a ouvir todos os lados e não ter julgamentos prévios. Confira a entrevista concedida ao Gazeta Online.

Quando você entrou na Rede Gazeta?

Eu entrei na Rede Gazeta em junho de 1987. Naquele ano eu estava dando aula como professora substituta na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), quando fui convidada a trabalhar como repórter na TV Gazeta. Meu projeto inicial não era redação, tanto que na não fiz nenhum estágio na área durante a faculdade, eu tinha bolsa de iniciação científica e fazia projeto de pesquisa.

Como foi sua trajetória na Rede Gazeta?

Eu comecei como repórter do período da noite em 1987, no mesmo ano fui transferida para o Bom Dia ES. Nesse período eu não estava me sentindo bem, descobri que estava grávida. Dessa forma, assumi a função de editora assistente e, em seguida, editora responsável do ESTV 1° Edição. Por lá fiquei por 28 anos, até que em 2015 virei editora responsável do ESTV 2° Edição (atual ES2).

Você foi responsável pela criação de quadros voltados à comunidade. Qual é a importância deles?

A população busca na gente um aliado porque não encontra respaldo no poder público. Acredito que é papel da imprensa estar ao lado da população, fazer essa intermediação, tentar buscar mudar as coisas para melhor.

Durante esses 32 anos muita coisa mudou. Quais transformações marcaram sua trajetória?

Eu passei por muitas mudanças, inclusive tecnológicas. Eu trabalhei na época da fita, da máquina de escrever. Chegamos ao computador e hoje me pergunto como consegui viver sem isso. Mas a virada mais significativa foi com a chegada da internet. Nessa fase, o jornalismo vai perdendo o papel de protagonista, de decidir sozinho o que é bom para a sociedade. No início foi difícil, mas depois você percebe que mudou para melhor, aproximou mais o público, deu mais voz à população e nos deu mais oportunidade de conhecer quem está do outro lado.

Teve alguma fase que marcou sua carreira?

O período que me chamou a atenção foi durante o combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (final da década de 1990 e início dos anos 2000). Foi um período de muito trabalho, tensão e cuidado porque a gente era visado. A TV GAZETA teve forte atuação, assim como outras instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e igrejas cristãs. Eu gosto muito do jornalismo investigativo, a gente tinha muitas matérias de denúncia.

Durante essa caminhada você se espelhou em alguém, teve alguém que marcou sua carreira?

A primeira pessoa que me vem à cabeça é o diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer. Eu cheguei sem experiência e ele sempre acreditou em mim, foi ele quem me contratou. Agradeço também ao ex-diretor-geral da Rede Gazeta Cariê Lindenberg, e ao atual, o Café Lindenberg. Os dois sempre nos deram muita liberdade para trabalhar, reforçando a nossa independência no jornalismo.

O que você tem a dizer às pessoas que estão chegando?

Uma vez eu li que o jornalismo não está passando por uma crise, é o modelo de negócio que está em transformação. As tecnologias estão aí para nos ajudar e podemos aprender rápido a utilizá-las. Mas continua sendo primordial para o jornalista a leitura de jornais, livros de literatura, história. Ele também tem que estar disposto a ouvir todos os lados e não ter julgamentos prévios. Hoje a gente vive num período de muita polarização, pessoas com uma opinião fechada, dispostas a ouvir apenas um lado e o jornalista não pode cometer esse pecado.

Seus colegas de trabalho sempre te descrevem como uma pessoa calma. O que tem a dizer sobre isso?

Esse é meu jeito de ser, sempre tive muita facilidade de me relacionar, apesar de uma certa timidez. Com o tempo você vai tendo controle sobre os processos e fica mais fácil. Se você trata os outros bem e com calma, você passa calma. Isso não faz com que eu não cobre. Eu cobro porque acho que a gente pode sempre fazer o melhor, mas há jeitos e jeitos para fazer isso. Eu sempre estive aberta para as pessoas que querem ser ajudadas.

O jornalismo muitas vezes nos faz abrir mão de outros compromissos. Como foi conciliar a vida profissional e pessoal?

O jornalismo exige da gente e, às vezes, interfere na rotina familiar, há plantão de final de semana e feriado. Meu marido, Paulo Amaral, sempre foi muito paciente e sempre valorizou o meu trabalho. Meus filhos Gabriel e Vitor sempre tiveram orgulho da profissão que eu escolhi. Minha família sempre me apoiou e me deu força, mesmo quando eu me questionava sobre a escolha. Agora que eu fechei esse ciclo, digo que tudo valeu a pena e acredito que esse foi o caminho certo. Eu sempre tive muito prazer e orgulho de trabalhar na Rede Gazeta.

O que você pretende fazer daqui para frente?

Ainda não tenho nenhum projeto definido. Eu tenho vontades, gosto da área de meio ambiente. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento para Sustentabilidade e Responsabilidade Social, tenho vontade de trabalhar com a educação ambiental ou algum projeto relacionado.