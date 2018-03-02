Terceira vítima de acidente com mortes na BR 262 é identificada

Odir José de Sousa, motorista da carreta envolvida no acidente da BR 262 Crédito: (Foto: Reprodução)

grave acidente que envolveu um ônibus e uma carreta no quilômetro 59 da BR 262, em Marechal Floriano, na tarde desta quinta-feira (1º), foi identificada. O motorista Odiro José de Sousa, de 62 anos, conduzia a carreta que colidiu com o coletivo. A terceira vítima do, na tarde desta quinta-feira (1º), foi identificada. O motorista Odiro José de Sousa, de 62 anos, conduzia a carreta que colidiu com o coletivo.

Os corpos das vítimas foram levados para Departamento Médico Legal de Vitória (DML), onde aguardavam pela liberação de familiares na manhã desta sexta-feira (2)

O veículo que Odiro dirigia tinha placa de Venda Nova do Imigrante e foi atingido após Názaro Teixeira Cruz, o motorista do ônibus, ter, segundo levantamento da PRF, invadido a contramão.

OUTRAS VÍTIMAS IDENTIFICADAS

Duas vítimas do acidente tinham sido identificadas nesta quinta-feira. O motorista do ônibus, Názaro Teixeira Cruz, de 42 anos, que é o dono do veículo, prestava serviços publicitários para o Hotel Fazenda. Já a mulher, identificada como Tainá Jéssica Carreiro da Silva, 22 anos, trabalhava com serviços gerais na copa do hotel havia aproximadamente um ano. As informações são do proprietário do Hotel Fazenda China Park, o empresário Valdeir Nunes, em entrevista ao Gazeta Online.

Valdeir Nunes disse que o ônibus que tem a logomarca do China Park era usado para fazer publicidade do estabelecimento em diversas cidades do Espírito Santo.

Názaro Teixeira Cruz, de 42 anos, era dono do ônibus envolvido no acidente; ele morreu preso às ferragens Crédito: Facebook

"O Názaro trabalhava com a gente havia 12 anos. Era um funcionário muito querido. O ônibus que ele dirigia era dele e ele rodava as cidades do Estado levando uma maquete do parque para fazer propaganda, divulgar nossa marca e nossos serviços. Ele era mineiro, mas morava há muito tempo em Campo Grande, Cariacica. Era casado e tinha dois filhos. Nós todos aqui lamentamos muito o ocorrido com os dois".

O empresário explica que a funcionária Tainá pegou uma carona com Názaro após o fim de seu expediente. Eles teriam saído do Hotel Fazenda por volta das 15 horas desta quinta-feira (01).

Tainá Jessica Carreiro Crédito: Facebook

"O ônibus não tem cadeiras para passageiros, ele tinha apenas a cadeira do motorista e mais umas três ali na frente. O veículo era usado para carregar a maquete do hotel, por isso precisava ser vazio. A Tainá tem, como todos nossos funcionários, uma van à disposição, que deixava os trabalhadores na localidade de Vitor Hugo , de onde eles pegavam suas conduções para suas cidades. Nós damos vale-transporte a todos eles. Ela, no entanto, acabou pegando uma carona com Názaro e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Estamos muito tristes com essa notícia, mas estamos dando todo apoio aos familiares das vítimas", acrescenta Valdeir.

O ACIDENTE

Crédito: Internauta do Gazeta Online

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixou três pessoas mortas na BR 262, em Marechal Floriano, na tarde desta quinta-feira (1º). A colisão ocorreu no quilômetro 59, próximo à entrada para o município de Alfredo Chaves.

O trânsito na região fluiu em sistema "Pare e Siga" até a chegada da perícia. Por volta das 18h o trecho foi interditado para o trabalho da perícia. Às 20h45, a PRF informou que o trânsito fluiu no sistema "Pare e Siga".