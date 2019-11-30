Terceira Ponte terá interdição neste sábado por conta de corrida

Neste sábado (30), às 20 horas, a Terceira Ponte será parcialmente interditada no sentido Vila Velha x Vitória para realização da Corrida das Luzes, conforme informou a Rodosol. A interdição deverá ocorrer por cerca de uma hora, ou até que termine a passagem de todos os corredores.
A largada da corrida será no Parque da Prainha, em Vila Velha, às 20h30, passando pela Terceira Ponte e chegando à praça Parque João Beleza, na Enseada do Suá, em Vitória (em frente ao Tribunal de Justiça), com um percurso total de 7 km.