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Atenção no trânsito

Terceira Ponte terá interdição neste sábado por conta de corrida

De acordo com a Rodosol, a via será parcialmente interditada no sentido Vila Velha x Vitória para realização da Corrida das Luzes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 18:50

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 18:50

Corrida das Luzes Crédito: Everton Nunes
Neste sábado (30), às 20 horas, a Terceira Ponte será parcialmente interditada no sentido Vila Velha x Vitória para realização da Corrida das Luzes, conforme informou a Rodosol. A interdição deverá ocorrer por cerca de uma hora, ou até que termine a passagem de todos os corredores.
A largada da corrida será no Parque da Prainha, em Vila Velha, às 20h30, passando pela Terceira Ponte e chegando à praça Parque João Beleza, na Enseada do Suá, em Vitória (em frente ao Tribunal de Justiça), com um percurso total de 7 km.

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