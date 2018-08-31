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Dez Milhas Garoto

Terceira Ponte será parcialmente interditada para corrida

Via faz parte de trajeto, que tem início na Praia de Camburi, em Vitória, com destino à Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 20:10
Terceira Ponte será interditada neste domingo (02) para a 29º edição da corrida Dez Milhas Garoto Crédito: Internauta | Gazeta Online
A Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (02) para a 29º edição da corrida Dez Milhas Garoto, um dos eventos esportivos mais tradicionais do Espírito Santo. O sentido Vila Velha estará bloqueado das 6h30 às 11h30 e o sentido Vitória não terá alteração.
A via faz parte de trajeto, que tem início na Praia de Camburi, em Vitória, com destino à Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.
> Avenida em Cariacica será interditada para obras
A Rodosol, concessionária que administra a via, orienta aos motoristas que respeitem o limite de velocidade e dirijam com atenção para evitar possíveis acidentes.
Terceira Ponte será parcialmente interditada para corrida
VEJA ROTAS
O condutor que precisar seguir de Vitória até Vila Velha terá duas opções: trafegar pela Segunda ou Cinco Gazeta Online Pontes.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online

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