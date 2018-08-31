Terceira Ponte será parcialmente interditada para corrida

Terceira Ponte será interditada neste domingo (02) para a 29º edição da corrida Dez Milhas Garoto Crédito: Internauta | Gazeta Online

A Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (02) para a 29º edição da corrida Dez Milhas Garoto, um dos eventos esportivos mais tradicionais do Espírito Santo. O sentido Vila Velha estará bloqueado das 6h30 às 11h30 e o sentido Vitória não terá alteração.

A via faz parte de trajeto, que tem início na Praia de Camburi, em Vitória, com destino à Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.

A Rodosol, concessionária que administra a via, orienta aos motoristas que respeitem o limite de velocidade e dirijam com atenção para evitar possíveis acidentes.

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