Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo

Um pedalaço promovido pela Secretaria da Casa Militar vai interditar parcialmente a Terceira Ponte neste domingo (18). Ciclistas sairão da Prainha, em Vila Velha, por volta das 7h30 com destino ao Aeroporto de Vitória em comemoração à inauguração da nova estrutura, marcada para o dia 26.
Segundo informações divulgadas pela RodoSol, concessionária que administra a rodovia, uma pista sentido Vila Velha - Vitória ficará interditada pela manhã. A via será liberada assim que o trecho for completado por todos os ciclistas que participarão do pedalaço.
No retorno, uma pista sentido
- Vila Velha ficará à disposição dos ciclistas e interditada para os motoristas. A RodoSol informou, também, que o horário de término previsto é às 11 horas - com a chegada de todos os participantes em Vila Velha.
As vias interditadas estarão devidamente sinalizadas e a Polícia Militar e as Guardas Municipais de Trânsito também darão apoio.