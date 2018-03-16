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Pedalaço

Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo

Ciclistas sairão da Prainha, em Vila Velha, por volta das 7h30 com destino ao Aeroporto de Vitória

Publicado em 16 de Março de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 18:29
Terceira Ponte Crédito: Marcelo Prest
Um pedalaço promovido pela Secretaria da Casa Militar vai interditar parcialmente a Terceira Ponte neste domingo (18). Ciclistas sairão da Prainha, em Vila Velha, por volta das 7h30 com destino ao Aeroporto de Vitória em comemoração à inauguração da nova estrutura, marcada para o dia 26.
Segundo informações divulgadas pela RodoSol, concessionária que administra a rodovia, uma pista sentido Vila Velha - Vitória ficará interditada pela manhã. A via será liberada assim que o trecho for completado por todos os ciclistas que participarão do pedalaço. 
No retorno, uma pista sentido
Vitória
- Vila Velha ficará à disposição dos ciclistas e interditada para os motoristas. A RodoSol informou, também, que o horário de término previsto é às 11 horas - com a chegada de todos os participantes em Vila Velha.
As vias interditadas estarão devidamente sinalizadas e a Polícia Militar e as Guardas Municipais de Trânsito também darão apoio.

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