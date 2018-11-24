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Atenção motorista!

Terceira Ponte será parcialmente interditada na noite deste sábado

Por conta de uma corrida de rua, passagem de carros no sentido Vila Velha a Vitória será bloqueada por duas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 11:44

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 11:44

Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
A Terceira Ponte será parcialmente interditada no sentido Vila Velha a Vitória, na noite deste sábado (24), a partir das 20h, por conta de uma corrida de rua.  A previsão é que o trânsito volte ao normal às 22h. A largada será no Parque da Prainha, em Vila Velha, com destino à Enseada do Suá, em Vitória.
Os corredores passarão pela Terceira Ponte apenas pela pista de baixo (direita). Enquanto isso, a pista de alta estará livre para passagem de veículos. O sentido sul (Vitória a Vila Velha) não será interditado.
A RodoSol orienta aos motoristas que passarem no momento da prova que respeitem o limite de velocidade da via e as sinalizações do local. 

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