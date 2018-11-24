Terceira Ponte será parcialmente interditada na noite deste sábado

Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

A Terceira Ponte será parcialmente interditada no sentido Vila Velha a Vitória, na noite deste sábado (24), a partir das 20h, por conta de uma corrida de rua. A previsão é que o trânsito volte ao normal às 22h. A largada será no Parque da Prainha, em Vila Velha, com destino à Enseada do Suá, em Vitória.

Os corredores passarão pela Terceira Ponte apenas pela pista de baixo (direita). Enquanto isso, a pista de alta estará livre para passagem de veículos. O sentido sul (Vitória a Vila Velha) não será interditado.