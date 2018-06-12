Terceira Ponte é interditada por PM e Corpo de Bombeiros

A Terceira Ponte está interditada, nos dois sentidos, para o atendimento de ocorrência policial na manhã desta terça-feira (12). A interdição foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar.

Segundo a RodoSol, concessionária que administra a via, a ponte, que liga Vila Velha a Capital, está interditada desde as 10h21 da manhã. Não há informações sobre previsão para liberação total do tráfego no local.

De acordo com a concessionária, no momento, o trânsito segue no "sistema de gates". Portões localizados ao longo da ponte foram abertos para que os carros façam o retorno e voltem para Vila Velha ou Vitória.

Às 13h30 o trânsito segue interditado nos dois sentidos da Terceira Ponte.

IMPACTOS NO TRÂNSITO

Vitória

O tráfego segue lento nos dois sentidos da Reta da Penha, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro de Vitória, na Avenida Cezar Hilal, nos dois sentidos da via, na Segunda Ponte, sentido Capital, na Avenida Princesa Isabel, na Avenida Jerônimo Monteiro e na Avenida Beira-Mar, nos dois sentidos da avenida.

Vila Velha

O trânsito também flui com lentidão na Rodovia do Sol, desde o cruzamento com a Avenida Doutor Jair de Andrade, em Vila Velha, no sentido Vitória, na Avenida Carlos Lindenberg, nos dois sentidos da avenida, na Avenida Luciano das Neves e na Rua Antônio Ataíde.

Ocorrência na Terceira Ponte causou impactos no trânsito da Grande Vitória Crédito: Gazeta Online