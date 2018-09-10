Terceira Ponte é interditada nos dois sentidos

Motoristas aguardam a liberação da Terceira Ponte, interditada nesta segunda-feira (10) Crédito: Vitor Jubini

Terceira Ponte está interditada nos dois sentidos desde as 15h19 desta segunda-feira (10). O bloqueio da principal via de ligação de Vitória a Vila Velha já é o maior da história.

De acordo com informações da Rodosol, que administra a ponte, a interdição foi necessária devido a uma operação de resgate. O Corpo de Bombeiros auxilia na ocorrência.

O médico Antônio Lemos está preso no trânsito desde as 16 horas. Ele questiona a falta de uma proteção na Terceira Ponte. "Já desliguei o carro, já dormi. Estou voltando de um plantão. Eu acho o que falta é uma proteção na ponte, eficiente, que já deveria ter colocado", avaliou.

Médico Antonio Lemos, um dos motoristas preso no trânsito por conta da interdição da Terceira Ponte Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O comerciante Marcos Agrizzi também está preso no trânsito desde as 16 horas, e, assim como o médico Antônio Lemos, questiona a falta de proteção na Terceira Ponte. "Eu acho que algum órgão, algum responsável público, o Ministério Público talvez, tinha que agir junto à Rodosol, de obrigá-la a colocar alguma rede de proteção. O que não pode continuar é todo mundo ficar calado, nesse sentido de todo mundo ficar falando: 'Ah, tudo bem'. Mas o Estado está parado tem quatro horas já. Umas 15 horas já estava fechado. Então quer dizer, o Estado para por causa de um acidente, uma pessoa doente, que eu acho que devemos respeitar, porque a pessoa está doente. Mas eu acho que tem que colocar uma rede de proteção".

O comerciante Marcos Agrizzi está desde as 16 horas parado no trânsito Crédito: Rafael Monteiros de Barros | CBN Vitória

A professora Fabiani Soares Malta, de 38 anos, está parada desde as 15h50. "Alguma coisa tem que ser feita. A gente entende que tem uma vida tentando ser salva do outro lado, mas e a população? Está sendo recorrente, não é a primeira vez. Acho que tem que tomar alguma medida em relação a isso".

Fabiane Soares Malta, professora, de 38 anos Crédito: Rafael Monteiros de Barros | CBN Vitória

O QUE DIZEM ARSP E MINISTÉRIO PÚBLICO

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), que precisa autorizar a implantação do projeto de uma barreira de proteção na Terceira Ponte, foi demandada pela reportagem, mas ainda não respondeu aos questionamentos.

No fim de julho deste ano, a agência informou que ainda não havia previsão de implantação de uma proteção. A ideia é colocar cabos de aço sustentados por estruturas metálicas inclinadas dos lados da ponte.

Após o projeto ter sido entregue pela Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, a Arsp o encaminhou ao Ministério Público Estadual (MPES) para que o órgão verificasse o possível impacto da instalação dos equipamentos de proteção sobre a tarifa do pedágio.

Acionado pela reportagem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, informa que aguarda documentação da ARSP. "Em relação à necessidade de instalação da proteção, o MPES informa ainda que existe uma Ação Popular, que tramita no Judiciário, para que a Rodosol e o Estado do Espírito Santo adotem as providências necessárias para a mitigação de suicídios na Terceira Ponte. Em manifestação nesse processo, que trata especificamente da instalação de grade de proteção, o MPES foi favorável ao deferimento do pedido".

Questionada, a Rodosol respondeu que já apresentou o projeto da rede de proteção para a Arsp. "Aguardamos definição da agência em relação ao projeto".

OS REFLEXOS NO TRÂNSITO

Crédito: CDT

Vitória

- Av. Alexandre Buaiz, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 19h50);

- Av. Elias Miguel, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 19h50);

- Av. Getúlio Vargas, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 20h);

- Av. Princesa Isabel, sentido Ufes (atualização: via liberada às 21h48); o sentido Segunda Ponte permanece com lentidão;

- Av. Nair Azevedo Silva, sentido Vila Velha (atualização: vias liberadas às 20h);

- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;

- Av. Vitória, sentido Ufes (atualização: via liberada às 21h40); sentido Centro permanece com lentidão;

- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Centro;

- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro;

- Av. Nossa Senhora da Penha, sentido Terceira Ponte (atualização: vias liberadas às 20h05);

- Av. Américo Buaiz, sentido Centro (atualização: vias liberadas às 20h);

- Av. Cezar Hilal, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 21h51)

- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h05);

- Av. Leitão da Silva, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h);

- Av. Rio Branco, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h);

Vila Velha

- Segunda Ponte, sentido Vitória (atualização: vias liberadas às 20h);

- Cinco Pontes, nos dois sentidos (atualização: vias liberadas às 20h30);

- Rodovia do Sol, sentido Vitória (atualização: vias liberadas às 20h35);

- Av. Carlos Lindenberg, os dois sentidos (atualização: vias liberadas às 21h43);

- Av. Brasil, sentido Centro de Vila Velha (atualização: vias liberadas às 20h38);





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